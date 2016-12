Agresión física fue venganza de Macri, canciller venezolana

Con el brazo derecho en cabestrillo, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, declaró hoy aquí que la agresión física sufrida por parte de la policía local y un funcionario argentino es una venganza personal del presidente Mauricio Macri.En declaraciones a la prensa tras un conversatorio que brindó en el Instituto Patria, la ministra de Relaciones Exteriores denunció que fue golpeada por la policía y luego sacudida por un funcionario, cuando ingresó a la cancillería argentina. Rodríguez intentó hoy participar en una reunión extraordinaria de los países del Mercosur en el Palacio San Martín, a la cual Venezuela no había sido invitada, separada de ese bloque bajo el argumento de incumplir con el Protocolo de Adhesión.'Señor Macri lo asumo como una venganza personal por lo que ocurrió en Asunción cuando agredió a Venezuela y Venezuela se defendió, porque del pueblo argentino lo que recibimos es demostraciones de amor y de acompañamiento', señaló.La canciller manifestó que 'en ninguna parte del mundo nunca se habían recibido a unos cancilleres con piquetes antimotines y se había golpeado a unos cancilleres y a sus delegaciones oficiales'. No tengo registro al respecto, dijo.Relató que la agresión se dio cuando en su intento para ingresar a la cancillería fuerzas antimotines de la policía estaban con sus escudos empujando. Levanté mis manos y dije soy la canciller de Venezuela y en ese momento un policía me golpeó muy fuerte en el hombro.Hay un compañero de mi delegación que fue lanzado al piso, agregó la Ministra tras explicar que el vicecanciller de Bolivia, tratando de proteger al titular boliviano, David Choquehuanca, también fue golpeado.Añadió que entró en la cancillería y 'después de un gran esfuerzo nos intentaron trasladar a una sala y dijimos que habíamos venido a la reunión del Mercosur e intentaron impedirlo'. Finalmente cuando ingresamos al lugar de la reunión ya los cancilleres se habían retirado, expresó.Denunciamos la falta de diálogo, la intolerancia. No pueden poner como excusa de que Venezuela no estaba invitada porque siempre estaremos cuando se convoque a una reunión, somos estado parte de ese bloque, acotó.