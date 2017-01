Sondeo: arribo de Trump a presidencia eleva estrés en EE.UU

Un día antes de la toma de posesión del presidente electo, Donald Trump, 35 por ciento de los estadounidenses señala que sufre estrés adicional por la llegada del magnate a la Casa Blanca, reveló una encuesta publicada hoy.La pesquisa, realizada por el diario The Washington Post y la cadena ABC News, mostró que el nivel de tensión ante el nuevo gobernante es muy superior para el 65 por ciento de quienes apoyaron a la excandidata demócrata Hillary Clinton, derrotada por Trump en los comicios del 8 de noviembre. Sin embargo, los realizadores de la investigación constataron que alrededor del 33 por ciento de los simpatizantes de la ex secretaria de Estado asegura que la elección del empresario neoyorquino no cambió el nivel habitual de estrés en su vida diaria.Según otro sondeo del Post y ABC News publicado el martes, cuando Trumpo asuma la presidencia mañana, será uno de los mandatarios más impopulares de la historia norteamericana.De acuerdo con esa encuesta, 40 por ciento de los ciudadanos aprueba la forma en que el magnate inmobiliario lideró el proceso de transición del poder en las últimas semanas, muy por debajo del 80 por ciento de aval que recibió Barack Obama en 2009 cuando asumió la jefatura de la Casa Blanca.Los mandatarios George W. Bush, William Clinton y George H. W. Bush tuvieron índices de popularidad similares a Obama, con 72, 81 y 82 por ciento, respectivamente, como presidentes electos.La encuesta demostró además que 54 por ciento de los estadounidenses tiene una opinión desfavorable sobre Trump, muy por encima de James Carter, Ronald Reagan, Bush (padre) y Obama, quienes alcanzaron alrededor de 20 por ciento de rechazo entre los electores cuando ocuparon el cargo.