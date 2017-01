Anuncian medidas en La Habana por labores de reparación en túnel de 5ta. Avenida

La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana, informa a la población y en particular a los conductores de vehículos en la capital, que con motivo de la reparación de las rejillas del túnel de 5ta. Ave en el sentido Plaza-Playa a partir del próximo lunes 23 de enero a las 08:00 a.m. y hasta el jueves 2 de febrero, se establecerán medidas organizativas para la circulación vial de la siguiente forma:Cierre de la Ave. de Malecón, en el tramo comprendido desde la calle 15 hasta el túnel de 5ta. Avenida para los vehículos que circulan en dirección hacia el municipio de Playa. Vías alternativas al cierre:Los conductores podrán utilizar para desplazarse del municipio de Plaza de la Revolución hacia el municipio de Playa:La calle 23, puente Almendares a incorporarse a la ave. 41.La calle Línea, túnel de Línea a incorporarse a la ave. 31.La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana reitera a los conductores de vehículos, prestar la debida atención al control y dirección de estos, brindarle facilidades a los peatones en la vía, evitar el parqueo en lugares no autorizados, así como mantenerse atentos a las orientaciones de los agentes de la autoridad que se encuentren en el lugar, con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias y la ocurrencia de accidentes.