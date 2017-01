Recuerdan en China 164 aniversario del natalicio de José Martí

Diplomáticos de naciones latinoamericanas, cubanos y chinos de diversas esferas recordaron hoy en la embajada de la isla caribeña aquí, el 164 aniversario del natalicio del Héroe Nacional José Martí.En un acto para evocar al reconocido pensador cubano, que naciera un 28 de enero en la capitalina calle Paula de la Habana Vieja, un grupo de niños cubanos entonó unas estrofas de los Versos Sencillos de Martí, acompañado de la pianista Lielen Vergara. José Julián Martí Pérez, el más profundo pensador político y revolucionario nacido en América. El más latinoamericanista y humanista, escritor, poeta, ensayista, periodista organizador y jefe de la guerra de independencia en la última colonia española en América, describió la joven Lorena Sosa al apóstol.Murió en acción, no hay ejemplo igual, así lo definió nuestro querido invicto Comandante en Jefe Fidel Castro, perpetuó Sosa.También la cantante china Linda Pu Jie, conmocionó - entonando la Guantamera -, a embajadores de países latinoamericanos, intelectuales, ex diplomáticos y ex estudiantes chinos en Cuba, entre otros amigos de ese país caribeño.En el evento se rindió tributo a José Martí cuya vigencia de su obra política y literaria resultan claves para entender el genuino proceso de integración que se defiende hoy en América Latina y el Caribe.Igualmente la cita de esta jornada forma parte de las actividades para conmemorar próximamente el aniversario 170 de la presencia de China en Cuba.Los primeros culíes llegaron a la mayor de las Antillas en 1847, en calidad de ‘contratados' pero en un régimen prácticamente de esclavitud, para trabajar en las plantaciones de azúcar cuando Cuba era colonia española.