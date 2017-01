Tras amenaza de gobernador, puerto de Florida cancela firma de acuerdo con Cuba

El Puerto de Everglades, en Fort Lauderdale, Florida, canceló la firma de un acuerdo de negocios con Cuba, luego de que el gobernador republicano Rick Scott lanzara la amenaza de cortar fondos estatales a las terminales marítimas que hagan negocios con la Isla. Scott anunció sus intenciones a través de la red social Twitter:La decisión se da a conocer un día después que el puerto recibió el primer cargamento de carbón artesanal cubano desde territorio cubano a Fort Lauderdale, tras más de 50 años de bloqueo económico, comercial y financiero. El Comisionado del Condado de Broward, Chip LaMarca, explicó que tras una reunión con Stever Cernak, director del Puerto de Everglades, éste le dijo que no se firmaría el memorándum de entendimiento con Cuba que se negocia desde mayo de 2016.El gobernador Scott amenazó el miércoles a través de su cuenta de twitter con recomendar a legisladores “restringir fondos estatales a los puertos que hagan negocios con Cuba bajo mi presupuesto”.Una delegación de Cuba tenía planeado reunirse este fin de semana con autoridades del Puerto de Everglades para signar el acuerdo, y más adelante con dirigentes de los puertos de Palm Beach y Tampa en Florida, así como el de Virginia en Norflok.Hasta ahora solo se permitían exportaciones humanitarias a Cuba bajo excepciones del bloqueo comercial de Estados Unidos al país caribeño, la mayoría de ellas a través de los puertos de Florida.La empresa de carga Crowley Maritime Corporation, que opera en el Puerto Everglades y que trajo la carga de carbón artesanal esta semana, ha enviado mercancías a Cuba bajo esas excepciones humanitarias desde el 2001, según dijo LaMarca.No estaba claro de inmediato qué impacto tendría la declaración de Scott sobre las importaciones cubanas que llegan a Florida. El comercio con Cuba estuvo prohibido durante décadas, pero recientemente se abrió de manera limitada debido a una orden ejecutiva del ex presidente Barack Obama.Las amenazas de Scott no impiden que otro estado sí permita la entrada de barcos que comercien con Cuba.Rick Scott es gobernador de La Florida desde 2011. Es la persona más acaudalada que ha ocupado ese cargo y oculta las cuentas de su fortuna, lo que le ha ocasionado varios cuestionamientos.