Rinden homenaje a José Martí en todo el país

Desde Sancti Spíritus, rosas blancas para el amigo sincero

En la ciudad de Cienfuegos miles de antorchas por los héroes

En la jornada de ayer, toda Cuba rindió homenaje al Apóstol en vísperas del aniversario 164 del natalicio de José Martí., por ejemplo, bajo el lema La patria en el corazón, más de 10 mil personas desfilaron por una de las principales arterias de la ciudad, para ratificar su compromiso con el proyecto revolucionario cubano, guiado siempre por los preceptos martianos. “Este año las antorchas no solo irradian luz para rendir tributo a José Martí con motivo de su natalicio, sino también al Comandante en Jefe Fidel Castro, quien fuera fiel seguidor de las ideas del Apóstol”, destacó la joven Yaimí Pérez López, una de las participantes.Encabezados por dirigentes del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), miembros de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) abrieron la marcha, seguidos de los alumnos de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media.; ayer como tributo a Fidel y a Martí y cada 26 de septiembre para evocar la tea incendiaria de los mambises cuando redujeron su ciudad en cenizas, hace 141 años.Los jóvenes universitarios portaban su lema central: Arde la Patria en mi pecho; pero también recordaban a Vicente García, el León de Santa Rita, que en 1876 expresó: Tunas, con dolor en mi alma te prendo candela, pero prefiero verte quemada antes que esclava.La Plaza Calixto Sarduy, la Secundaria Básica Máximo Gómez y La Plaza Martiana, fueron los puntos donde se concentró el pueblo con las improvisadas antorchas y el contagio juvenil de estudiantes y trabajadores.Personajes de los cuentos de La Edad de Oro escaparon de las páginas escritas por José Martí para en los cuerpos de niños tomar las calles de la Isla de la Juventud, lugar donde residió el Apóstol hace 147 años.A este convite, presidido por, asistieron las más diversas interpretaciones de Pilar, Nené traviesa, Meñique, el señor Don Pomposo o la Bailarina española, entre otros, escoltados por pioneros exploradores e integrantes del movimiento juvenil martiano.Los pequeños hicieron que todos viajaran en el tiempo 147 años atrás para que imaginaran el sonido de la volanta tirada por caballos detenerse en la plaza Isabel II, sitio al que acudía los domingos el joven Martí acompañado de Casimiro, el esclavo de la familia Sardá-Valdés.Gabriela González, una niña de 10 años, desfiló junto a sus padres en la Marcha de las Antorchas efectuada en esta ciudad, portando en sus manos un ramo de rosas blancas, flores que, según ella, recogió de su propio jardín en honor a José Martí, el amigo sincero.Contenta de haber marchado al lado de tantas personas que este viernes encendieron una antorcha en la ciudad de Sancti Spíritus para esperar la fecha que marca el natalicio del Apóstol, Gabriela dijo a la ACN que depositó las rosas en el busto de Serafín Sánchez, ubicado en el centro histórico de la urbe provincial, porque en su escuela le enseñaron que el héroe de las tres guerras fue un amigo entrañable del Maestro.Como la pequeña, otros infantes caminaron con sus familiares desde la Carretera Central hasta el parque espirituano, porque también ellos quisieron ser partícipes de este tradicional peregrinar que enciende corazones de puro amor al más universal de los cubanos y al líder indiscutible de la Revolución, Fidel Castro.El Prado más largo de Cuba y otras arterias principales se iluminaron la noche de este 27 de enero con las miles de antorchas que en homenaje a José Martí y Fidel Castro empuñaron los jóvenes de la ciudad de los 100 fuegos.Este tributo al Héroe Nacional en la víspera de su natalicio, y al líder de la Revolución Cubana, une en un solo haz a toda Cuba, para, como cantara el poeta, no quede ningún altar sin luz por esos grandes hombres.Martí en su largo desandar, aunque no estuvo en Cienfuegos, en varias ocasiones hizo referencia a la ciudad marinera y a sus insignes hijos.