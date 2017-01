Dos detenidos por ataque contra mezquita en Canadá

Dos hombres permanecen detenidos hoy como sospechosos del ataque contra una mezquita de la ciudad canadiense de Quebec que causó la muerte de seis personas y heridas a otras ocho, informaron medios locales de prensa.Uno de los individuos fue arrestado en las proximidades de la mezquita, poco después de que ocurriera el atentado cerca de las 20:00 hora local, del domingo. El otro sospechoso huyó de la escena en auto, llamó al número de emergencia 911, dijo que estaba involucrado en el hecho y dejó su vehículo en la rampa que conducía al puente de la Isla de Orleans para esperar a la policía, dijeron las autoridades.De acuerdo con el diario The Globe and Mail, funcionarios de la corte de Quebec identificaron a los sospechosos como Alexandre Bissonnette y Mohamed El Khadir.Aunque los nombres no han sido confirmados hasta el momento por las fuerzas del orden, varios sitios digitales indican que el primero de ellos es franco-canadiense y el segundo de origen marroquí.Los investigadores no creen que haya ningún sospechoso más allá de los dos hombres bajo custodia y expresaron que no comentarán sobre su identidad, motivos o métodos.Esta es una investigación extensa, manifestó en conferencia de prensa el superintendente de la Real Policía Montada Canadiense (RCMP), Martin Plante, quien señaló que cuatro fuerzas policiales están trabajando juntas en las pesquisas.Como resultado del ataque, cinco personas permanecen en estado crítico, y de ellas tres se encuentran entre la vida y la muerte, según una fuente del Centro Hospitalario Universitario Laval.La RCMP consideran los homicidios como un acto terrorista, que ellos definen como un crimen provocado por motivaciones 'religiosas o políticas' y que pretende 'difundir el miedo entre el público en general'.El primer ministro de Quebec, Philippe Couillard, confirmó que el tiroteo es considerado un ataque terrorista porque fue un acto de asesinato contra una comunidad específica.