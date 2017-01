¡Todo listo para el inicio de la Serie del Caribe!

Todo está listo para el comienzo de la edición 59 de la Serie del Caribe de béisbol y la ciudad sede, la mexicana Culiacán, viste sus mejores galas para acoger el añejo certamen regional.El escenario de la justa será el Nuevo Estadio de los Tomateros de Culiacán, con capacidad para 20 mil personas, pero la urbe toda aguarda con intensidad por las bolas y los strikes, los ponches y los cuadrangulares, los triunfos y las desilusiones. Culiacán espera la Serie del Caribe como algo grande. Los Tomateros no pudieron clasificar y ahora deseamos que ganen los Águilas de Mexicali –representante del país azteca en el torneo-, expresó Gema, la taxista encargada de trasladar al equipo de prensa de Cuba desde el aeropuerto hasta el Hotel del Valle 1.Toda la ciudad está repleta de carteles y señales alusivos a la justa, que comenzará mañana miércoles y tendrá su clímax el próximo día 7 de febrero, con la disputa de la gran final.Los culichis –personas nativas de Culiacán- respiran béisbol y añoran escuchar el enérgico grito de play ball.Mexicali, los dominicanos Tigres del Licey, los boricuas Criollos de Caguas, las venezolanas Águilas del Zulia, y los cubanos Alazanes de Granma pondrán en juego todas sus cartas en pos de conquistar el trono de la Serie del Caribe.Aquí no hay favoritos. La paridad reinante entre todos los equipos hace presagiar una justa de vida o muerte desde el mismo día de apertura, cuando chocarán los Alazanes contra los Tigres y Caguas ante Mexicali –Zulia descansa-.La historia, insistente, nos recuerda que los equipos de República Dominicana exhiben la mayor cantidad de títulos, con 19, pero el resurgir del béisbol mexicano es una realidad tangible, al extremo que se llevó cuatro de los últimos seis cetros puestos en disputa.A priori, los pronósticos prefieren a esas dos escuadras por encima del resto, sobre todo porque Venezuela no gana desde 2009, Puerto Rico tampoco alza el trofeo desde el 2000 y Cuba, como viene siendo costumbre en los últimos años, es una total incógnita.Todos los clubes, sin excepción, se reforzaron con espadas y cuchillos para afrontar el certamen y vienen a Culiacán con una meta única: coronarse reyes del Caribe, monarcas de la pequeña Serie Mundial de Latinoamérica.Ya quedan pocas horas para el arranque. El reinado de los Venados de Mazatlán, campeones en Santo Domingo-2016, está a pocos días de ser historia. Picante, fiesta y mucho béisbol caribeño animará a la pintoresca Culiacán