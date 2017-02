Yerisbel Miranda gana su primera corona en Campeonato Nacional de Ajedrez

La pinareña Yerisbel Miranda gana su primera corona en campeonatos nacionales de ajedrez en un certamen que volvió a ser en extremo disputado, como suele suceder entre mujeres.Yerisbel dividió en la última ronda con la cienfueguera Milena Campos y selló un paso envidiable que le permitió despedirse invicta con ocho puntos en 11 presentaciones tras cinco triunfos y seis tablas. “Estoy muy emocionada, aunque el evento me deja un sabor agridulce porque no pude lograr la norma de Gran Maestra”, dijo en la matancera sala José Raúl Capablanca poco después de saberse la nueva titular de la Isla.“Desde el primer momento me sentí jugando bien y estaba segura de que podía mantener el ritmo”, aseguró al colaborador Michel Yglesias luego de ser felicitada por sus compañeras.Yerisbel tiene 29 años de edad y es MI desde el 2011. Tenía como mejor resultado a este nivel la medalla de bronce del 2012 y superó esta vez todas las expectativas al doblegar a algunas de las favoritas.La número ocho del ranking de casa incluyó entre sus víctimas a la tunera Yaniet Marrero y la holguinera Lisandra Llaudy, integrantes del último equipo olímpico y ya conocedoras de lo que es liderar en estas justas.Una actuación muy similar a la suya logró la santiaguera Maritza Arribas, quien pese a imitarle en saldo (ocho puntos) tendrá que esperar para acceder a su duodécima cima porque el desempate le fue adverso.La recordista cubana también consiguió cinco victorias, seis divisiones y no perdió, pero finalizó con inferior acumulado Sonneborn-Berger y tuvo que conformarse con el segundo puesto.Maritza firmó la paz en la despedida con Yaniet en duelo calificado de tenso con entregas de material incluidas y definido por jaque perpetuo.El tercer puesto fue para Llaudy gracias a 7,5 rayas y mejor desempate que Yaniet.La capitalina Yuleisy Hernández, que dijo adiós con tablas ante Llaudy, finalizó quinta con 6,5 unidades, media más que la camagüeyana Tania Miranda y la santiaguera Oleinny Linares, sexta y séptima, por ese orden.Octava se situó la habanera Yoana González (4 rayas), un escalón por detrás la local Karen Gutiérrez (3,5) y del 10 al 12 la granmense Jennys Soler (3,5), la cienfueguera Milena Campos (3) y la santiaguera Zirka Frómeta (2,5).El certamen se convocó con 12 jugadoras enfrentadas por el sistema de todas contra todas después de una etapa preliminar de la que avanzaron seis para sumarse al sexteto asegurado de manera directa.