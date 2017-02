Presidente cubano Raúl Castro lamentó deceso de la exprimera dama brasileña

El Presidente cubano, Raúl Castro Ruz, tras conocer el fallecimiento de Marisa envió un abrazo al querido amigo Ignacio Lula da Silva en un sentido mensaje en el cual le dice: “Puedo comprender como te sientes. Recibe, en nombre del pueblo, del Gobierno de Cuba y en el mío propio, nuestra afectuosa solidaridad y sentidas condolencias, que hago extensivas a la familia”.Este sábado 4 de febrero, a las 9:15 de la mañana (hora local), se efectuará el velatorio de la ex primera dama de Brasil, Marisa Leticia Lula da Silva, en el Sindicato de los Metalúrgicos del ABC, lugar donde se conocieron Lula y su esposa, en Sao Bernardo do Campo, en esta ciudad paulista. Mientras Brasil cumple tres días de duelo por el fallecimiento de Marisa Leticia —ocurrido el jueves luego de sufrir hacía 11 días un accidente cerebro vascular que la mantuvo en coma inducido—, los restos de la esposa de Lula serán cremados en ceremonia privada, en el Cementerio Jardim do Colina.