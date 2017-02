Destacada flautista suiza ofrecerá concierto en La Habana

La destacada flautista suiza Antipe da Stella se unirá a la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de su Director Titular, el maestro Enrique Pérez Mesa, el venidero domingo 19 de febrero para ofrecernos el Concierto para flauta en Re Mayor, Op. 283 de Carl Reinecke.Da Stella estudió flauta clásica en el Konservatorium Zürich (Escuela de formación profesional en el Conservatorio de Zurich) y se graduó como profesora con un diploma de Enseñanza. En 1995 recibe el título de Diploma con Distinción como flautista de conciertos en el Conservatorio de Berna, en la categoría Studier, y ha recibido clases magistrales de importantes flautistas europeos.En el año 2007 obtuvo su Maestría en la Züricher Fachhochschule (Universidad de Estudios Avanzados) en Práctica de Música con énfasis en el jazz y el pop, y desde 1992 ha sido profesora de flauta en la escuela de música para juventudes de la ciudad de Zúrich.Da Stella ha diseñado y producido sus propios materiales pedagógicos de jazz y música popular, integrándolos al repertorio clásico.Desde 1998 se presenta como solista de flauta con programas propios no sólo en Suiza, sino también en el extranjero. Es miembro de la orquesta Collegium Cantorum, trabaja en la música de cámara y colabora con bandas. Además, concibe lecturas musicales y aparece en representaciones con cantos y pantomima.Para esta presentación habanera, Da Stella ha escogido un concierto que fuera estrenado en Leipzig el 15 de marzo de 1909, justo un año antes de la muerte del compositor alemán. En opinión del maestro Enrique Pérez Mesa, este concierto “es uno de los más difíciles y hermosos de su tipo en el mundo de la flauta por su lirismo y su fuerza expresiva, pues proviene de uno de los más destacados compositores de la llamada escuela alemana. Además de eso fue por más de 30 años un gran maestro capaz de iluminar a muchos de sus alumnos, como Isaac Albéniz, Richard Franck y Edward Grieg, entre otros”.El concierto tendrá lugar en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba a las 11:00 am, y el programa lo integran también la conocida Obertura de la Ópera “La fuerza del Destino”, del compositor italiano Giuseppe Verdi, y la Sinfonía No. 6 en Si menor, “Patética” Op. 74, del ruso Piotr Ilich Chaikovski.