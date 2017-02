Alerta en California ante posible desbordamiento de una presa

Más de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional del estado de California han sido puestos en alerta después de que surgiera un problema con el sistema de desagüe auxiliar de la presa de Oroville, la más alta en EE.UU. Según el General Adjunto David Baldwin, citado por ‘Los Angeles Times’, los 23.000 soldados y aviadores pertenecientes a la Guardia están “listos para ir si es necesario”.La Guardia Nacional desplegará ocho helicópteros para ayudar a la reconstrucción de la presa. La Policía militar también será trasladada hasta el condado de Yuba, declaró Baldwin. La nieve y las fuertes lluvias que afectaron a California este invierno provocaron que la presa se llenara tanto que está a punto de desbordarse. El incidente obligó este sábado a las autoridades a abrir el desagüe auxiliar, un sistema que no había sido utilizado nunca en los casi 50 años de historia de esta presa.En vista del riesgo, las autoridades decidieron emitir una orden de evacuación de las localidades de Oroville, Palermo, Gridley, Thermalito, South Oroville, Oroville Dam, Oroville East y Wyandotte. Sin embargo, funcionarios locales aseguran que la amenaza se ha reducido porque el nivel de agua de la presa ha disminuido y ya no saturaba el canal de desagüe afectado, según señala Los Angeles Times.Además, el sheriff del condado de Butte, Kory L. Honea, ha asegurado que el Departamento de Recursos Hídricos de California le había notificado que la erosión “no avanzaba tan rápidamente como ellos pensaban” y que podría evitarse la crisis, informa la CNN. “La Policía ha ordenado que evacuemos la zona. Ya hemos pasado por esto antes. Tenemos dos niños y un perro. Hemos metido en el coche todo lo que hemos podido”, ha indicado Kaysi Levias, residente en la ciudad de Oroville, a The New York Times. “Estoy sorprendido y enfadado”, ha señalado, por su parte, el marido de Levias.A pesar de la disminución de la alarma, la situación en Oroville sigue siendo precaria, denuncia Los Angeles Times, que reveló que la causa de la alerta fue el descubrimiento de un agujero que, según fuentes oficiales, las autoridades taponan con rocas mientras reducen el nivel de agua de la presa. “Había una preocupación significativa” de que el agujero pudiera comprometer la integridad del desagüe, lo que podía dar lugar a una liberación “abundante” de agua, ha afirmado Honea tras la advertencia del NWS. “Tuvimos que tomar la crítica y difícil decisión de iniciar la evacuación”, ha añadido.