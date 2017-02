Una actitud que agudiza más la situación del transporte público en La Habana

Basta recorrer calles y avenidas de La Habana por donde suelen transitar los “almendrones”, o concurrir a puntos de origen de tales recorridos para escuchar por estos días opiniones divergentes en torno a la respuesta, nada positiva, de aquellos choferes particulares que ahora se niegan a ofrecer el servicio.Están también los que lo dan parcialmente, o se desvían del itinerario o exigen al usuario el importe total del pasaje aun cuando se quede a mitad de camino. La reciente decisión del gobierno en la capital de no permitir el incremento de los precios referenciales máximos, que se venían cobrando hasta el primero de julio del 2016, responde a la necesidad de proteger a la población ante el fraccionamiento de las rutas de los Trabajadores por Cuenta Propia con Licencia de Operación del Transporte.Según Tatiana Viera Hernández, vicepresidenta de Fiscalización y Control del Consejo de la Administración Provincial, los llamados porteadores privados transportan al 26 por ciento de la población que se mueve a diario en la capital, mientras el mayor porcentaje lo asumen los ómnibus urbanos, en los que la cifra de pasajeros ronda ahora por los más de 300 mil.Pero en honor a la verdad por estos días se agudizó la situación del transporte en La Habana dada la necesidad de desviar un grupo de guaguas hacia la Feria Internacional del Libro, en función de la masiva concurrencia de público a la fortaleza de San Carlos de la Cabaña.Por tanto, para muchas personas llegar en tiempo y sin obstáculos a cualquier destino ha sido una gran odisea, "un dolor de cabeza", y lamentan entonces que la ira, la incomprensión, el desafío al Estado por algunos boteros se descargue sobre el consumidor, el pueblo.Opiniones de conductores privados, quienes afirman se ven obligados a subir el precio del pasaje para poder comprar piezas, repuestos, combustible, neumáticos y pagar el impuesto a la ONAT, también hemos escuchado, además de que consideran que se tomó la decisión de no permitir el incremento de los precios referenciales máximos sin escuchar el parecer de ellos, sin que mediara una comunicación oportuna.Tal cual nos tiene acostumbrados la Revolución deben prevalecer el diálogo, la reflexión atinada, transparente y respetuosa, la búsqueda del consenso y ofrecer más argumentos de por qué la disposición, que en realidad no resulta nueva y tampoco responde a un capricho del gobierno en La Habana, sino que resulta consecuencia de quejas y denuncias de la población, respecto a violaciones en el precio establecido.Lo que sí queda claro es que hay que poner freno a las ilegalidades, a la impunidad, al irrespeto de las normativas de ese Estado que siempre procurará proteger al pueblo, máxime cuando, por las limitaciones económicas, comerciales y financieras conocidas, el país no ha podido todavía disponer de todos los ómnibus que en función del transporte público requieren la capital, y el resto de los territorios.Solo en La Habana se necesitan más de dos mil guaguas para poder satisfacer diariamente la demanda, ascendente a unos cuatro millones de pasajeros.Según se conoció en la reciente sesión ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular, en diciembre se recibieron 89 ómnibus correspondientes al plan de importación del 2016, lo que permitió transportar cada día, como promedio, a más de un millón de personas.Con todo eso, no se puede subestimar el valioso aporte del sector no estatal en tan vital servicio, y por ello el pueblo confía en una solución razonable, justa y comprensible entre las partes involucradas en el asunto en cuestión.