Enrique Iglesias, Descemer Bueno y Alejandro Pérez arrasan en You Tube con “Súbeme la radio”

El videoclip Bailando está cerca de alcanzar los dos mil millones de vistas en Yout Tube (hasta el momento acumula: 1 926 544 567; el octavo más visto en la historia de esa web). Bailando también cuenta con la dirección de Alejandro Pérez y, además de Enrique Iglesias, fue interpretado por Descemer Bueno y el dúo cubano Gente de Zona.

Súbeme la radio, tema interpretado por el cantante español Enrique Iglesisas junto al músico cubano Descemer Bueno y el dúo puertorriqueño Zion & Lennox, lidera lo más visto en You Tube desde su publicación.El clip dirigido por el realizador cubano Alejandro Pérez cuenta con escenas filmadas en varias zonas de La Habana, en especial la parte histórica de la ciudad y el malecón. La canción fue estrenada en el conocido repositorio de videos este viernes 24 de febrero. En sus primeras 24 horas en la web consiguió superar los seis millones de vistas y se convirtió en la principal tendencia musical de la página. Al momento de esta publicación había alcanzado las seis millones 700 mil reproducciones, pero sube en miles cada minuto.El audivisual incluye además bailes de los Guaracheros de Regla y el proyecto con niños Paso a paso.“Me apetecía la idea de hacer algo en Cuba. Después de varios vídeos con Alejandro Pérez, tantas colaboraciones que he realizado con mi amigo Descemer Bueno y después del éxito que obtuvimos con Bailando y Gente de Zona todo apuntó a que era el momento”, comentó Iglesias en declaraciones recogidas por su discográfica, Sony Music.La empresa también informa que Iglesias decidió usar en el rodaje la misma camiseta que llevaba puesta cuando sufrió un accidente al intentar atrapar un dron en pleno concierto y comenzó a sangrar. La prenda de vestir fue reproducida y puesta a la venta para generar fondos y apoyar la causa de Save The Children, una entidad con la que el cantante colabora y que anualmente ayuda a miles de niños necesitados y sin recursos.