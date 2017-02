Publicación argentina dedica edición histórica a Fidel Castro

La publicación argentina La Garganta Poderosa sacó hoy a la luz una edición histórica dedicada al líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, a tres meses de su partida física.Textos y crónicas escritas desde el corazón del pueblo cubano, que forman parte del acompañamiento histórico de La Poderosa en las ceremonias funerarias para homenajear al Comandante en Jefe, imágenes exclusivas y testimonios conforman este número especial. Uno de los testimonios es el del argentino Carlos 'Calica' Ferrer, compañero de viaje del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara durante su segundo recorrido por Latinoamérica.'Siempre que se use de ejemplo la lucha de Fidel Castro, se llevará a un camino de victoria', subraya Calica.En otro artículo, la prestigiosa intelectual y periodista Stella Calloni, quien estuvo muy cerca del líder cubano, también lo recuerda y profundiza sobre los éxitos alcanzados por la Revolución. 'Cuba no se rinde ni se entrega, no dejará de ser solidaria', apunta.Otro de los que colaboran en esta edición especial es el politólogo Atilio Borón quien al hablar sobre la figura de uno de los líderes más grandes del siglo XX y del XXI subrayó que 'su legado jamás será olvidado, así como el de Simón Bolívar y José de San Martín, pues con su muerte, Fidel ratifica su inmortalidad y su horizontalidad'.Varias personalidades participan en este número histórico de La Garganta Poderosa, una revista cultural nacida en el corazón de una de las tantas villas existentes en Buenos Aires.La hija de Alberto Granados, amigo del Che y compañero de viaje en sus aventuras por Latinoamericana en su motocicleta La Poderosa, también lo recuerda. 'El pueblo seguirá gobernando Cuba', sostiene Delia Granados.La publicación dedicada al líder histórico de los cubanos incluye además fotografías inéditas tomadas por un equipo de esa redacción durante su estadía en la isla.'Gritando, abrazando y eternizando esa caravana que partió desde La Habana, para despedir al menos mortal de todos los mortales, esta semana terminamos de parir el más especial de nuestros especiales', sostiene esa publicación.'Una edición, agrega, que no suelta la memoria, para una convicción absuelta por la historia, sobre la cruz de la perversidad noticiosa: sale a la luz, la Fidelidad Poderosa'.