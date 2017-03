Parlamento nicaragüense reitera solidaridad con Cuba

El Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Cuba reiteró este miércoles su solidaridad permanente con el gobierno y pueblo de la nación antillana, así como la disposición de contribuir en la profundización de los nexos bilaterales, dijo la agencia Prensa Latina.Así lo expuso el diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Edwin Castro Rivera durante la constitución y elección de la junta directiva del Grupo, en la cual fue ratificado como su presidente, y que contó con la presencia del embajador cubano en esa nación centroamericana, Juan Carlos Hernández, como invitado. Igualmente estuvo presente el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien también forma parte del Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Cuba.Al darle la bienvenida al diplomático de la nación antillana en nombre del Grupo, Castro Rivera llamó a revitalizar el intercambio parlamentario y se comprometió con elaborar una agenda común en interés de ambos pueblos.El diputado Edwin Castro, aseguró que uno de los temas de interés de este órgano parlamentario será promover la lucha contra el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos por más de 50 años a la Isla Caribeña.“Seguiremos insistiendo en el levantamiento del bloqueo financiero, porque mientras exista no habrá justica internacional, ni justicia en América”, dijo el parlamentario.Compuesta por nueve miembros del FSLN, la vicepresidencia del Grupo Parlamentario recayó nuevamente en Gladis de los Ángeles Báez, mientras que en la secretaría también fue ratificado Carlos Wilfredo Navarro.Por su parte, el jefe de la misión de La Habana en Nicaragua, acompañado por varios miembros de la legación, agradeció la invitación y sobre todo las incontables muestras de solidaridad de Nicaragua hacia el gobierno y pueblo cubano.En ese sentido refirió que no existe un escenario en el cual el respaldo del pueblo nicaragüense no haya estado presente, como en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba por más de medio siglo, entre otras causas.Asimismo, Hernández transmitió la disposición de la Asamblea Nacional de Cuba por ampliar y fortalecer los vínculos, así como el intercambio interparlamentario.