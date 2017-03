Compañía de cruceros Norwegian estrena destino Cuba y aerolínea Air Europa ratifica interés en la Isla

Air Europa afianza destino Cuba

La compañía norteamericana de cruceros Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., una de las transportistas más importantes de esta actividad a nivel internacional, inició este jueves los viajes a Cuba, con la llegada de más de mil pasajeros procedentes de Florida, Estados Unidos, donde tiene su base.Según refiere Prensa Latina, Norwegian es la tercera empresa estadounidense de cruceros que viaja a este país, luego del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana en 2015. Con anterioridad comenzaron sus viajes a esta capital las firmas Carnival, en mayo pasado, y la Pearl of Seas en febrero de 2017.Cuba incentiva y fomenta el desarrollo de modalidades turísticas que amplíen el posicionamiento de este destino, que ya recibe por año a más de cuatro millones de visitantes extranjeros.Al cierre de 2016, comentaron voceros de la Administración Portuaria Nacional, sobrepasaron los 88 000 pasajeros que emplearon esta modalidad, y para el presente año se duplicará el arribo de embarcaciones de este tipo.Pese a este impulso a los viajes de cruceros, comentaron, se mantienen las restricciones desde Estados Unidos que impiden la llegada a Cuba de ciudadanos estadounidenses en calidad de turistas.El presidente ejecutivo de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, Frank del Río, participó junto a directivos del Ministerio del Transporte y del turismo cubanos en el acto de escala inaugural del Marina, en la Terminal de Cruceros de La Habana.Durante esa ceremonia, los ejecutivos informaron que en el resto de estos 12 meses, Norwegian planea otras nueve llegadas con diferentes barcos.La embarcación que acaba de atracar en esta ciudad fue construida en 2011, tiene 66 084 toneladas brutas, con 784, 95 pies de longitud y 105, 646 de ancho, siete metros de calados, y una velocidad de crucero de 20 nudos.Cuenta con 11 cubiertas de huéspedes (total de 16), y capacidad para 1 250 pasajeros y 800 tripulantes.Por su parte la aerolínea Air Europa reiteró su apuesta por el destino Cuba con la incorporación a sus operaciones desde España hacia esta capital del Boeing 787 Dreamliner, uno de los aviones más modernos del mundo.La aeronave, con capacidad para 296 asientos, viajó la víspera a La Habana y mantendrá una frecuencia diaria, según una nota divulgada por el Ministerio cubano de Turismo (Mintur).En su vuelo inaugural participó Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, así como otros directivos y ejecutivos de la compañía.Con este importante paso, Air Europa reitera su apuesta por el destino Cuba y queda evidenciada la capacidad de la infraestructura aeroportuaria del país para asimilar las nuevas tecnologías que aportan mayor eficiencia y confort, subraya el Mintur.Estas modernas naves consumen un 20 por ciento menos de combustible y producen un 20 por ciento menos de emisiones, en comparación con otras tecnologías de tamaño similar.España se mantiene entre los principales mercados emisores de turismo a Cuba, al cerrar el año 2016 con un total de 153 340 visitantes, lo cual representa un crecimiento de 42 por ciento con respecto al período anterior.