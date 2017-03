Fidel: “El 13 de Marzo significa un día cumbre”

Un grupo de jóvenes estudiantes y trabajadores comprometidos con los combatientes de la Sierra Maestras se dispusieron el 13 marzo de 1957 a ajusticiar al tirano Fulgencio Batista.Los jóvenes pertenecientes al Directorio Revolucionario, con José A. Echeverría como líder de la acción sellaban un pacto unitario de insertarse en la lucha por derrocar la sangrienta dictadura de Fulgencio Batista y llevar a cabo la Revolución cubana. Las acciones efectuadas en el Palacio Presidencial y Radio Reloj no cumplieron sus objetivos, sin embargo, le demostraron a la tiranía el heroísmo de hombres unidos en un ideal común frente a la explotación y el abuso y fue, asimismo, expresión de lealtad al pueblo y a la Revolución Cubana.El Sitio Fidel Soldado de las Ideas, recuerda algunos de los momentos en que Fidel, en discursos, se refirió a este importante día:En el acto celebrado en la escalinata de la Universidad de La Habana el 13 de marzo de 1965 expresó:“Cada día como el 13 de Marzo significa un día cumbre, un día luminoso en la vida de nuestro país. Recordamos esas fechas para redoblar el ímpetu, para redoblar la lucha”.“Pero la historia de un país, las victorias de un país, los avances de un país se escriben cada día, se escriben en el esfuerzo y en el trabajo diario, se escriben no solo con el heroísmo de un día, sino con el heroísmo de todos los días; no con el deber que se cumple un día de modo singular, sino con el deber que se cumple todos los días”.En el acto solemne por el aniversario XLV del asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj efectuado en el teatro Karl Marx el 13 de marzo del 2002 manifestó:“Ellos nos legaron el ejemplo con el que nuestro pueblo, día a día, pieza a pieza e idea tras idea, ha convertido a Cuba de colonia española primero y humillante dominio imperialista después, en la nación más independiente y libre de la Tierra; de una sociedad esclavista, llena de injusticias y desigualdades, en el país más solidario y justo que ha conocido el mundo”.