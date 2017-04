Google Global Caché ya está disponible en Cuba

¿Qué es el Google Global Cache (GGC)?

El servicio Google Global Caché se encuentra activo y disponible en Cuba desde este miércoles, según aseguró la firma de análisis de Internet Dyn Research.“Los nodos de GGC finalmente fueron activados en las últimas 24 horas”, escribió en un correo Doug Madory, director de análisis de Dyn Research, con sede en New Hampshire. El hecho es el resultado de un acuerdo suscrito en diciembre del pasado año entre la empresa de telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y la compañía estadounidense Google.Con la presencia en aquel entonces en Cuba de Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google, se explicó que el acuerdo permitirá a los usuarios cubanos acortar el tiempo de acceso a los contenidos del reconocido buscador en Internet, así como la optimización de las capacidades de su red internacional.Según se dio a conocer, a partir de ahora los cubanos con acceso a Internet que quieran utilizar los servicios de Google verán una mejora en términos de calidad, pues la tecnología estará en función de reducir la latencia al entregar localmente servicios populares como los videos de youtube.La participación de Google en Cuba se remonta al año 2014, cuando lanzaron una serie de productos como Google Chrome, Google Play y Google Analytics.Google Global Cache (GGC) permite que una gran parte de las solicitudes se publiquen desde un nodo pequeño situado dentro de la red del proveedor de servicios que sirve a los usuarios regionales.Mejoras significativas en el rendimiento de las conexiones proxy con enlaces de alta latencia. (20%)En base a la ubicación del usuario y al tipo de contenido solicitado, Google DNS dirigirá al usuario al mejor nodo de Google.Si el nodo dado ya tiene el contenido solicitado en su caché local, servirá el contenido directamente al usuario final.Cuando el contenido se sirve desde el nodo, el usuario final experimenta un rendimiento mejorado y el proveedor de servicios no incurre en el gasto de llevar el tráfico de solicitud y servicio a través de sus enlaces de peering y / o tránsito.Si el contenido aún no está almacenado en el nodo, lo recuperará de Google y lo almacenará para solicitudes futuras.