Concluyó I Jornada Red Cuba 2017 Con un llamado al desarrollo y la defensa del país en materia tecnológica el miembro del Buró Político y primer vicepresidente del Consejo de Estados y de Ministros, Miguel Díaz-Canel clausuró este sábado la Jornada Red Cuba 2017, realizada en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), con el auspicio de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).



El evento permitió compartir y demostrar nuestras potencialidades como parte del proceso de informatización de la sociedad cubana, dijo. Al encuentro asistió también la rectora de la UCI, Dra. Miriam Nicado García, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado, y el presidente de la UPEC, Antonio Moltó Martorell.El primer vicepresidente señaló que no tenemos todos los recursos, pero con los que hay se pueden hacer muchas cosas, de ahí la necesidad de estar bien preparados. Con ética y responsabilidad, “podremos tener todo lo que queramos”.“La Jornada nos aporta claridad para construir y aportar a lo que necesitamos, lo que queremos y lo que podemos hacer, y ha abierto un camino para unirnos, para proyectar y perfeccionar nuestro trabajo en la Internet y las redes sociales”.Más adelante Díaz-Canel comentó sobre el trabajo de la empresa cubana Etecsa, proveedora de los servicios de Internet en la nación, de cómo esta ha ido bajando las tarifas de navegación –la nacional es a 0,10 CUC la hora-. Sin embargo, no ha dejado de sufrir ataques desde el exterior e internamente, e hizo un llamado a aprovechar las facilidades que se están creando para que los contenidos que se generen estén en la Red Cuba, proyecto que está a cargo de la UCI.“Es necesario desarrollar el gobierno y comercio electrónico, los sitios web, y toda la infraestructura que facilite la navegación en la red nacional, por eso tenemos que perfeccionar nuestra plataforma, que es uno de los objetivos de este encuentro”, añadió.En su intervención el primer vicepresidente enumeró una serie de prioridades que tiene el gobierno cubano para lograr la informatización de la sociedad como son: ampliar el acceso a Internet; elaborar e instrumentar políticas, normas, regulaciones y leyes que garanticen ese proceso; incrementar la capacidad de acceso para la actividad científica; desarrollar la industria de las aplicaciones y del software; la educación en Internet y sobre Internet; cómo gestionar el conocimiento y cultura desde ese espacio, así como fomentar las migraciones hacia códigos abiertos, entre otras.Puntualizó que para alcanzar esos objetivos es necesario realizar muchas acciones que conlleven a feliz término la informatización de la sociedad cubana.Por ejemplo, señaló, es necesario promover aplicaciones para móviles y un chat cubano; crear condiciones para la presencia en la redes sociales de un grupo de instituciones y personas; el desarrollo del monitor de prensa; priorizar los reportes situacionales sobre la prensa cubana y los contenidos de Cuba en la Internet; crear un centro de datos en la UCI, desarrollar todo un concepto de trabajo y enfrentamiento a los proyectos subversivos y sobre todo generar una producción de contenidos propios.Al concluir su intervención, Díaz-Canel agradeció a todos los que hicieron posible la realización de la I Jornada Red Cuba 2017 e hizo un llamado a poner en práctica estrategias y alianzas para darle continuidad a los temas abordados en la cita.Antonio Moltó Martorell, presidente de la Upec, señaló que este tipo de encuentro no puede ser una cita anual sino un sistema en el cual todos participen en la preparación de los contenidos “por aquí deben pasar todos para aprender”, acotó Moltó.