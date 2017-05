Plazas y calles cubanas, invadidas por todo un pueblo

Desfile en la Plaza de la Revolución de La Habana

Aunque no resulte una sorpresa la combativa y patriótica respuesta que sin dudas dará el pueblo cubano con su movilización este Primero de Mayo, no deja de ser impresionante ver desde las primeras horas de esta histórica jornada plazas, parques y calles invadidas por decenas de miles de compatriotas.En realidad, las cifras van en aumento, y en medio de la algarabía, de la alegría, de vítores y exclamaciones de ¡viva Fidel, viva Raúl, viva la Revolución!, cada cual va en busca del lugar que le toca desfilar, el orden que ocupará su bloque, lo cual no solo acontece en la capital, sino en el resto del país como reportan la radio y la televisión cubanas. Particularmente la Plaza de la Revolución José Martí, engalanada con banderas multicolores, luce hoy tan bella como en esas tantas ocasiones en que la Patria ha convocado a su pueblo, y aunque esta vez la ausencia física del Comandante en Jefe Fidel Castro pueda entristecer a millones de cubanos, su legado, sus ideas, su ejemplo se harán sentir tal cual un huracán o volcán.Desde el edificio de la Biblioteca Nacional en una gigantografía se puede leer: “Nuestra fortaleza es la unidad”, mientras que desde el Teatro Nacional otra inmensa tela recuerda a los enemigos y desmemoriados que “la unidad nos dio la victoria”.Muchos jóvenes y niños en compañía de sus padres, obreros, estudiantes, combatientes, amas de casa, campesinos y cooperativistas y trabajadores del sector no estatal, con carteles y pancartas alegóricas al Día Internacional de los Trabajadores, y fotografías de los líderes históricos de la Revolución y mártires sindicales, han tomado por asalto las principales calles, avenidas y plazas de ciudades y poblados.Tampoco faltan los amigos llegados de otras naciones, que vinieron a reafirmar su solidaridad con Cuba, a condenar el criminal bloqueo que desde hace más de medio siglo le impuso el imperialismo yanqui; y que también desde aquí, junto a los cubanos, hoy van a respaldar a la Revolución Bolivariana, a los pueblos que luchan por su soberanía.Pasan los minutos y en la medida que el astro rey intenta irradiar sus primeros rayos, el amanecer en toda Cuba es bien elocuente: hay Revolución para rato, pues millones de compatriotas han tomado como suyo ese magistral concepto anunciado por Fidel hace hoy 17 años, y que nos sirve de guía, de brújula para mantener viva la obra por la cual siempre luchó.