Crucero Norweian Sky llega a La Habana procedente de EEUU

El crucero Norwegain Sky llegó a la Bahía de La Habana con unos dos mil estadounidenses a bordo y se convirtió en el mayor de su tipo que ha arribado a Cuba procedente de EE.UU. Esta embarcación es la tercera que cubre la ruta a la Isla de la compañía Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., que comenzó sus viajes a la capital antillana el pasado 9 de marzo.Los pasajeros norteamericanos llegan bajo las 12 licencias autorizadas por Barack Obama para los viajes a Cuba, pues el bloqueo impide que los ciudadanos de ese país puedan hacer turismo en la nación caribeña. No obstane, la llegada de estadounidenses sigue al alza, ya sea por vía marítima o terrestre. Hasta el momento son cuatro las empresas que conectan EE.UU. y Cuba a través de cruceros: Carnival Cruise Line, Pearl Seas Cruise y Royal Caribbean Cruise Line Ltd , además de la mencionada Norwegian.Con el “Sky” viajó Frank del Río, presidente y director ejecutivo de la compañía, quien agradeció una vez más la oportunidad de viajar a la Mayor de las Antillas e intercambió con autoridades cubanas.