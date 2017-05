Destaca canciller cubano soberanía de CELAC frente a injerencia de la OEA

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, destacó hoy el espíritu de debate constructivo conque la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) aborda los violentos ataques al orden constitucional en Venezuela.En declaraciones exclusivas a Prensa Latina y la multinacional TeleSur, Rodríguez resaltó el enfoque independiente del bloque regional al analizar las amenazas contra Venezuela y los intentos injerencistas de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. 'Ha sido un excelente debate, afortunadamente esto no se parece absolutamente en nada a la Organización de Estados Americanos (OEA)', señaló el jefe de la diplomacia cubana, en referencia directa al llamado Ministerio de Colonias de Estados Unidos.Recordó que la Celac encarna el espíritu genuinamente latinoamericano y caribeño, con voz y pensamiento propio, que no necesita para analizar sus asuntos de la anuencia de Washington ni de la OEA, cuya injerencia atenta contra principios soberanos de autodeterminación.'En el ejercicio de nuestra proclama como zona de paz, la Celac es un espacio de absoluta soberanía, unitario y diverso a la vez', enfatizó Rodríguez, uno de los oradores de la mañana en la cita ministerial convocada extraordinariamente por Venezuela.Acotó que en esta cita se respira un ambiente de responsabilidad, avenencia regional y apoyo a Venezuela, y aunque no está en agenda, del debate podría salir una eventual declaración sobre la situación en Venezuela.A su vez, estimó que el llamado al diálogo del Papa Francisco y la convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente abren un camino para retomar el dialogo y colegiar una solución política, que pasaría por una condena regional a la violencia.