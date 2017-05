Emmanuel Macron, nuevo presidente de Francia

«Combatiré las divisiones que nos lastran», prometió el domingo el centrista Emmanuel Macron, ganador de las elecciones presidenciales en Francia, asegurando que ha escuchado «la ira, ansiedad y dudas» de sus compatriotas.Con el 77 % de los votos escrutados, Macron obtenía poco más del 63 % mientras que su rival, la ultraderechista Marine Le Pen apenas casi un 37 %.«Sé cuáles son las divisiones de nuestra nación que han conducido a algunos a votos extremos, los respeto», dijo Macron en un discurso en su cuartel general de campaña en París. «Mi responsabilidad será apaciguar los temores», agregó el presidente electo, quien aseguró que también trabajará para «reconstruir la relación entre Europa y los ciudadanos».«Amemos Francia, voy a servirla con humildad, entrega y determinación», concluyó Macron, quien a sus 39 años se convierte en el más joven presidente de Francia con un nuevo partido, En Marcha!Según AFP, Macron reemplazará al socialista François Hollande, quien se comunicó con su otrora ministro de Economía para «felicitarlo afectuosamente».Macron, que no parece recular ante los desafíos, tiene varios por delante de gran calado como un desempleo endémico de 10 %, la lucha antiterrorista y la crisis de la Unión Europea (UE).Aunque Marine Le Pen, de 48 años, pierde por amplio margen, no es una derrota en toda regla para ella ni para su partido –el Frente Nacional (FN)– que ha convencido a casi el 37 % del electorado con promesas en contra de la inmigración y el euro. No solo eso, sino que se ha hecho un hueco entre las principales fuerzas políticas del panorama nacional.Ambos candidatos mantuvieron una conversación telefónica «breve» y «cordial» antes de que se conocieran las primeras estimaciones oficiales, según el equipo de Macron.