Un espacio diverso para la gestión empresarial cubana

La IV edición de la Feria de Negocios que estará desarrollándose hasta el 25 de mayo en el recinto ferial ExpoCuba cuenta en está ocasión con la participación de 300 entidades, de las cuales el 87 % son estatales, 15 empresas mixtas y ocho cooperativas no agropecuariasComo el escenario ideal de concertación para que los actores económicos nacionales promuevan sus ofertas e identifiquen otras potencialidades, en tanto profundizan las acciones relacionadas con la preparación del plan 2018, fue presentada este miércoles la IV edición de la Feria de Negocios, que estará desarrollándose hasta el 25 de mayo en el recinto ferial ExpoCuba. Aunque no es este el único momento para conciliar la demanda entre los productores y las empresas, el evento permite proyectar acciones encaminadas a respaldar los niveles productivos e inversiones asociadas a las exportaciones, incrementar la oferta en la circulación mercantil minorista, así como potenciar la gestión de inventarios, y el aseguramiento de las actividades de la educación, salud y otros servicios bá­sicos, señaló en las palabras inaugurales René Hernández, viceministro de Economía y Planificación.«La elaboración del plan 2018 tiene que distinguirse por la búsqueda de soluciones coherentes y sostenibles, bajo la premisa de ajustarse responsablemente a los recursos realmente disponibles».En tal sentido, el próximo año deberá mostrar un ligero avance en el proceso de transformación de la estructura económica con un mayor peso en la agricultura y manufactura, fundamentalmente la industria alimentaria, y de envase y embalajes. El objetivo es reducir la dependencia importadora y acompañar los crecimientos con el dinamismo provocado por el turismo y el comercio, agregó.La cita –que cuenta con la participación de 300 entidades, de las cuales el 87 % son estatales, 15 empresas mixtas y ocho cooperativas no agropecuarias– apuesta en esta ocasión por la objetividad en la proyección de los ingresos, un mayor rigor en el control y uso de los portadores energéticos, e incluir acciones para invertir en la producción de crudo nacional.Presidieron el evento además, Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y Planificación; María del Carmen Concepción, ministra de la Industria Alimentaria; Onelio Sosa, vicejefe del departamento económico del Comité Central del Partido; Luis Pérez, de la Comisión de implementación de los Lineamientos; y Pedro Abreu, director de ExpoCuba, entre otros.