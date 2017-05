Ciberataque de dimensiones inéditas afectó a instituciones estatales del mundo

Un ciberataque “de dimensión nunca antes vista” logró este viernes bloquear el acceso a los sistemas informáticos de instituciones estatales alrededor del mundo.La campaña masiva de ransomware, un ataque en el que los perpetradores piden dinero a cambio de liberar el acceso, cerró los sistemas informáticos en instituciones de Reino Unido, EE.UU. China, Rusia, España, Italia, Vietnam y Taiwán, entre otros. Aún no está claro si esas intrusiones están relacionadas entre sí.Una de las instituciones afectadas es el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés).“Este es un ataque cibernético importante, que impacta organizaciones de toda Europa a una dimensión nunca antes vista”, dijo el experto en seguridad Kevin Beaumont.Las autoridades en Reino Unido declararon que tenían un “incidente importante” después de que los servicios médicos en Inglaterra y Escocia se vieron afectados.El personal no puede acceder a los datos de los pacientes, pero hasta ahora no hay evidencia de que su información personal se haya visto comprometida, según el NHS.Entre las empresas españolas afectadas está el gigante de las telecomunicaciones Telefónica, que confirmó que estaba lidiando con un “incidente de seguridad cibernética”, pero aseguró que sus clientes no se veían afectados.Las compañías energéticas Iberdola y Gas Natural también registraron problemas en sus sistemas.En Italia, las computadoras de un laboratorio universitario quedaron bloqueadas por el mismo programa, como mostró un usuario en Twitter.Varios expertos que dan seguimiento a la situación han relacionado los ataques a las vulnerabilidades dadas a conocer por un grupo conocido como The Shadow Brokers, que recientemente afirmó haber robado herramientas de hackeo a la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU.Un parche para reparar la vulnerabilidad fue liberado por Microsoft en marzo, pero muchos sistemas pueden no haber tenido la actualización instalada, según los expertos.