Cuba sin chikungunya en lo que va de 2017

«En 2016 y lo que va de 2017 Cuba no reportó casos de chikungunya», aseguró la teniente coronel Gloria Gely Martínez, jefa del Departamento de reducción de desastres del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (Emndc), durante la preparación sanitaria previa al Ejercicio popular de acciones contra desastres Meteoro 2017, que tendrá lugar en todo el país este fin de semana.Esta favorable situación, sin embargo, no se ha logrado extender al resto de las epidemias transmitidas por el mosquito del género Aedes aegypti en el territorio nacional. «Hasta la fecha se acumulan 1 847 casos de zika, y aunque se han logrado disminuir los casos de infestación en un 34,2 por ciento, todavía existen provincias como La Habana —particularmente en los municipios de Regla y Arroyo Naranjo—, Guantánamo, Cienfuegos y Camagüey, con grandes riesgos y tasas de infestación», informó. Sobre el dengue, dijo, no se reporta transmisión activa en el país y existe una disminución de infestación y de casos febriles, sospechosos y confirmados, pero hasta la fecha se han localizado 591 focos, principalmente en depósitos de almacenar agua, que constituyen el 69,2 por ciento de los casos.«Los mayores incrementos en la focalidad se localizaron en los municipios de San Cristóbal (Artemisa), Colón, Perico y Jovellanos (Matanzas); Ranchuelo (Villa Clara); Cabaiguán (Sancti Spíritus); Urbano Noris (Holguín) y El Salvador (Guantánamo)», agregó.En cuanto a la fiebre amarilla, enfermedad erradicada en nuestro país desde 1908 por los salubristas cubanos bajo la dirección de Carlos J. Finlay, trascendió que existe una alerta por la situación actual en Brasil y Angola, República Democrática del Congo y Perú, pero se cuenta con la vacuna preventiva y en las fronteras cubanas se exige el carné de vacunación a los colaboradores y otros viajeros procedentes de estas regiones.Otras informaciones aportadas durante la jornada se centraron en el cólera, sobre el cual hasta mayo de 2017 no se reportaron eventos entre nuestra población. Se precisó que las enfermedades diarreicas agudas continúan disminuyendo, aunque puede existir un ligero aumento como parte de la temporada veraniega que está por comenzar.«Cinco virus respiratorios circulan actualmente en el territorio nacional, y que aumentan su incidencia: H1N1, parainfluenza, influenza A, H3N2 y Rinovirus Coronavirus», concluyó.