Mariano Rajoy rechaza negociar referendo independentista en Cataluña

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, descartó hoy de manera tajante la posibilidad de negociar con las autoridades de Cataluña la convocatoria a un referéndum de independencia en esa comunidad autónoma.En respuesta a una carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, el gobernante le contestó que su propuesta de realizar dicha consulta constituye una grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional. Rajoy remarcó en su misiva que no se puede negociar una votación de esas características a espaldas de los ‘cauces democráticos’, y criticó que la Generalitat (gobierno catalán) amenace con declarar la secesión si no consigue su objetivo.“Ni usted ni yo tenemos capacidad para negociar sobre aquello de lo que no disponemos”, subrayó.A su juicio, ello supondría hurtar de sus derechos al conjunto del pueblo español y, por ende, a los catalanes, y “ningún legítimo gobernante puede proceder de esa manera”, insistió.El jefe del Ejecutivo también se refirió a la llamada ley de transitoriedad jurídica o de ruptura presuntamente redactada por la Generalitat, la cual establecería los pasos para desconectar jurídicamente Cataluña de España.“Mal se compadece el diálogo que dice ofrecer, con la amenaza de una declaración de independencia para el caso de no ser satisfechas sus pretensiones”, apuntó.Recordó a Puigdemont que el ordenamiento constitucional prevé mecanismos para plantear toda clase de aspiraciones políticas, siempre y cuando -advirtió- se proceda por los cauces democráticamente previstos y conciten el apoyo parlamentario necesario.En esa línea, Rajoy reiteró al mandatario de esa región del noreste de España su invitación para que acuda al Congreso de los Diputados a debatir su iniciativa separatista.“Es ahí donde deben debatirse las aspiraciones que nuestro pluralismo político ampara”, agregó.Desde hace varios años, el ejecutivo nacionalista de la citada región española, de 7,5 millones de habitantes, impulsa iniciativas que pretenden culminar en un futuro estado independiente.La intención de las autoridades catalanas es celebrar un referéndum de autodeterminación en septiembre próximo, pero el gobierno de Rajoy advirtió en reiteradas ocasiones que impedirá esa votación por considerarla contraria a la constitución de esta nación ibérica.