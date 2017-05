Papa Francisco envía misiva a líder social encarcelada Milagro Sala

El papa Francisco envió a la líder social argentina Milagro Sala, encarcelada hace más de un año, una misiva en la cual le asegura que la acompaña con su oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto.'Sé que el momento por el que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento', apunta el Sumo Pontífice en su misiva, de la que se hacen eco varios portales digitales en este país. Le aseguro mi oración y mi cercanía y, por favor, le pido que no se olviden de rezar por mí. Que Jesús la bendiga, que la Virgen santa la cuide, agregó Su Santidad.La carta, difundida por la organización social Tupac Amaru, de la cual Sala es líder, está fechada el 5 de mayo con membrete del Vaticano.Este miércoles Milagro Sala la recibió en la celda donde se encuentra detenida, en la prisión Alto Comedero, de la provincia de Jujuy.Fue en respuesta a otra enviada por ella antes, en la que le relató el constante y creciente hostigamiento del que es víctima en el penal de mujeres, donde el 30 de mayo cumplirá 500 días de detención arbitraria', subrayó la Tupac Amaru en su cuenta social en facebook.Mirta Aizama, otra de las presas políticas en Jujuy, también recibió una carta firmada por el papa Francisco, informó esa agrupación social.El 20 de febrero pasado los Curas en la Opción por los Pobres habían enviado también una carta al Santo Padre en la cual le pedían intervenir en todo lo que esté en sus manos para liberar a la líder social.Detenida el 16 de enero de 2016, la también diputada del Parlasur fue condenada en diciembre último a tres años de cárcel en suspenso, en la primera de muchas causas que se le imputa, por ser instigadora de lanzar huevos contra el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, entonces senador, durante un acto público en 2009.A Sala le han abierto en este tiempo otras causas más complejas como la supuesta irregularidad de administración de fondos destinados a construcción de viviendas. Se le culpa además por la autoría de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.Cinco organizaciones internacionales, entre ellas el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU y la Organización de Estados Americanos, piden también al Gobierno de Mauricio Macri ponerla en libertad.Hace apenas unos días el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ratificó aquí su posición sobre el caso de Sala, tras considerar que se trata de una detención arbitraria.