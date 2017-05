Vicepresidente cubano se reúne con titular de Parlamento ecuatoriano: “La victoria de Alianza PAIS fue una luz para el continente”

El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel junto a la presidenta del Parlamento, Gabriela Rivadeneira, durante la visita de la líder ecuatoriana a Cuba en 2016. Foto: Calixto N. Llanes/ Juventud Rebelde/ Archivo.Una felicitación al gubernamental Movimiento Alianza PAIS, por el triunfo en las urnas, abrió un encuentro entre el primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y la secretaria ejecutiva de la formación política, Gabriela Rivadeneira. “Alianza PAIS es la fuerza política que marcó la victoria electoral, pero esa victoria no es solo de ustedes, es de Latinoamérica y el Caribe”, resaltó el vicepresidente tras recordar que a su llegada también saludó públicamente al recién juramentado mandatario Lenín Moreno.Durante la reunión, efectuada en la sede de la agrupación oficialista, ubicada en Quito, Díaz-Canel destacó que la región vive un momento histórico, a su juicio, crucial, teniendo en cuenta la arremetida de las fuerzas de derecha, las cuales se han articulado.“La victoria de Alianza PAIS fue una luz para el continente. Fue muy estimulante para las fuerzas de izquierda y mucho más para la izquierda que no está en el poder. Para esos que luchan todos los días pero que todavía no han podido llegar al poder, pues vieron que se puede mantener un proceso”, recalcó.Ambos funcionarios de alto nivel coincidieron en la necesidad de fortalecer la labor de integración del área y en ese sentido se refirieron a la importancia del trabajo conjunto entre los partidos políticos progresistas y los movimientos sociales y populares.El dirigente cubano enfatizó en la voluntad del gobierno del archipiélago caribeño de mantener el apoyo a la revolución ciudadana, que a partir de esta jornada inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Moreno.Por su parte, la secretaria ejecutiva de Alianza PAIS aprovechó la cita, efectuada en sede del partido en esta capital, para manifestar agradecimiento profundo hacia Cuba, su líder histórico Fidel Castro y el dignatario Raúl Castro por el respaldo ofrecido siempre.Rivadeneira se refirió a los retos de la formación en su meta de precautelar el proceso, iniciado hace más de una década por el exdignatario Rafael Correa.Entre las prioridades del nuevo equipo de dirección del Movimiento está llegar a más jóvenes para garantizar la continuidad de la revolución en curso, explicó.Asimismo, adelantó que prevén reforzar el trabajo conjunto con otros movimientos progresistas de la región, como mecanismo para hacer frente a la oposición regional con sus intentos de frenar el avance de la izquierda.El encuentro formó parte del programa que mantiene el primer vicepresidente cubano desde su arribo a Quito para asistir a los actos de toma de posesión de Lenín Moreno. Ricardo Patiño, segundo vicepresidente de Alianza PAIS, acompañó a Rivadeneira en la cita, mientras por la parte cubana estaban la viceministra de Relaciones Exteriores Ana Teresita González y el embajador de La Habana en Quito, Rafael Dausá.