Presentan en EE.UU propuesta de Ley para viajes turísticos a Cuba

Una propuesta de Ley para que los estadounidenses puedan viajar libremente a Cuba fue presentada hoy en el Senado del Congreso norteamericano, con el respaldo de 55 de los 100 miembros de la Cámara alta del Capitolio.El proyecto legislativo denominado Ley de Libertad para Viajar a Cuba, pondría fin a las restricciones legales para que los ciudadanos de aquella nación hagan turismo en la Isla, y eliminaría las trabas a las transacciones bancarias relacionadas con dichos viajes. Esta legislación, que ya fue presentada en el 114 Congreso en el año 2015 y que no logró progresar, se reintroduce en el Senado con 46 de sus copatrocinadores originales, informó la coalición norteamericana que promueve el levantamiento del bloqueo a la mayor de las Antillas, Engage Cuba.Aunque existe una mayoría para su aprobación en la Cámara alta, debe ser presentada y votada, en los mismo términos, por la Cámara de Representantes, para convertirse finalmente en Ley.Engage Cuba señaló en un comunicado que se presentó el proyecto como exponente del respaldo bipartidista existente en el Congreso para que los estadounidenses puedan viajar libremente a Cuba, y no bajo el sistema actual de autorizaciones, que contempla 12 categorías generales.Los senadores Jeff Flake, republicano por Arizona, y Patrick Leahy, demócrata por Vermont, encabezaron el grupo bipartidista en la reintroducción de la llamada Ley de Libertad para Viajar a Cuba.Las 12 categorías generales, aprobadas por la administración de Barack Obama, autorizan a los norteamericanos a viajar a este destino si lo hacen por motivos educativos, culturales, religiosos, que constituyen el llamado intercambio pueblo a pueblo.Como resultado de esa medida, la cantidad de estadounidenses que arribaron a Cuba creció exponencialmente hasta llegar en 2016 a 284 mil; sin embargo, la Isla sigue vetada a los ciudadanos del país norteño para hacer turismo.El trabajo conjunto entre republicanos y demócratas es incomparable en el entorno político polarizado de hoy, dijo el presidente de Engage Cuba, James Williams.Subrayó que eliminar las onerosas regulaciones existentes permitirá a los norteamericanos ejercer su derecho a viajar libremente.Aplaudimos a los Senadores Flake y Leahy por su liderazgo en el apoyo al pueblo estadounidense y cubano eliminando las políticas arcaicas, señaló.En la presentación de la propuesta legislativa, Leahy resaltó que una mayoría bipartidista del Senado está de acuerdo con que el gobierno federal no debe decirles a los estadounidenses dónde pueden viajar o no, especialmente a un pequeño país a solo 90 millas de la Florida.Agregó que la prohibición no está justificada por la seguridad nacional o los intereses económicos, y aclaró que si bien este proyecto de ley no levanta el bloqueo impuesto por Washington a La Habana, por lo menos devolvería a los estadounidenses el derecho a la libertad de viajes.Según encuestas, el 81 por ciento de los ciudadanos de esa nación, incluyendo siete de cada 10 republicanos, y el 74 por ciento de la comunidad de cubanos residentes en el condado de Miami-Dade, en Florida, apoya los viajes a Cuba.