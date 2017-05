Coalición bipartidista de Congreso de EE.UU presenta “Ley de Libertad para Exportar a Cuba de 2017”

Un grupo bipartidista de senadores presentó en el Congreso federal un proyecto de ley para eliminar las barreras legales que los estadounidenses encuentran para exportar productos a Cuba.A esta propuesta se suma el texto presentado este jueves, apoyado por un total de 55 senadores, con el que pretenden acabar también con las prohibiciones actuales que existen para viajar a Cuba con propósitos turísticos. Los senadores demócratas Amy Klobuchar y Patrick Leahy y los republicanos Mike Enzi y Jeff Flake encabezaron una coalición bipartidista de legisladores para presentar la Ley de Libertad para Exportar a Cuba de 2017.A esta propuesta se suma el texto presentado este jueves, apoyado por un total de 55 senadores, con el que pretenden acabar también con las prohibiciones actuales que existen para viajar a Cuba con propósitos turísticos.Ambos instrumentos legislativos han sido presentados antes de la publicación de la esperada revisión de las políticas entre Estados Unidos y Cuba por parte de la nueva Administración de Donald Trump, que determinará si continuará o no con el aperturismo iniciado por su predecesor, Barack Obama.“Este nivel de apoyo bipartidista en el Congreso es asombroso, ya se trate de una legislación para levantar los viajes o las restricciones comerciales, 55 senadores de los EE.UU. están enviando una señal clara al presidente Trump y a su Administración de que la participación en Cuba es en el mejor interés de los estadounidenses y el pueblo cubano”, dijo James Williams, presidente de la organización a favor de las relaciones con La Habana Engage Cuba.La Ley de Libertad para Exportar a Cuba de 2017 allanaría el camino hacia nuevas oportunidades económicas para las empresas y agricultores estadounidenses al impulsar las exportaciones y permitir a los cubanos mayor acceso a los bienes estadounidenses.La legislación deroga las disposiciones claves de las leyes anteriores que bloquean a los estadounidenses de hacer negocios en Cuba, pero no deroga partes de la ley que tratan los derechos humanos o las reclamaciones de propiedad contra el gobierno cubano.“Por mucho tiempo, la política de Estados Unidos y Cuba ha sido definida por los conflictos del pasado en lugar de las realidades de hoy y las posibilidades para el futuro”, dijo Klobuchar.Por su parte, Enzi subrayó que “en los últimos 50 años, la estrategia de aislar a Cuba no ha sido muy exitosa” y esta legislación “ofrecería nuevas oportunidades para negocios, agricultores y ganaderos estadounidenses”.