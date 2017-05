Cuba recuerda a The Beatles y reitera llamado a la paz

Realizar hoy un homenaje a The Beatles desde La Habana es un reconocimiento al movimiento cultural que originaron y una oportunidad para reiterar el llamado del pueblo cubano a la paz, aseguró el periodista y crítico Guille Vilar.En conferencia de prensa, el promotor cultural y director de importantes programas musicales precisó que el concierto previsto para el próximo jueves reunirá a siete bandas en el capitalino parque John Lennon, un lugar muy significativo para los seguidores del rock en este país. Dicha iniciativa rendirá tributo a Los chicos de Liverpool, al cumplirse 50 años del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, considerado uno de los mejores y más vendidos de la historia.'Haremos ese concierto para recordar una obra antológica dentro de la producción discográfica de aquellos años. Con su salida al mercado, la música pop y rock cambió para siempre, pues se demostró que podía incluir piezas con una compleja realización y con textos importantes', indicó Vilar.Con ese álbum, los Beatles alcanzaron una madurez que no solo los marcó a ellos, sino a todos sus contemporáneos, añadió.Por su parte, el cantante y compositor David Blanco aseguró que será una gran celebración y una oportunidad para demostrar la riqueza cultural cubana y la influencia de la agrupación británica.Integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, The Beatles es una de las bandas más aclamadas de todos los tiempos con numerosos seguidores en todo el mundo.Lanzado el 1 de junio de 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es su octavo álbum, con el que obtuvieron cuatro Premios Grammy en 1968.Dicha producción registró alrededor de 32 millones de ventas y favorables opiniones de la crítica especializada y el público.Por su calidad y cualidad innovadora, la revista Rolling Stone lo ubicó en el número uno de su lista de los 500 mejores discos.Los músicos y los admiradores de su grupo se cuentan por miles Cuba y el jueves honraremos una obra de arte excepcional en la historia de la música, aseguró Vilar.