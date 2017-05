Temer tendrá que responder interrogatorio de Policía Federal

nvestigado por presunta obstrucción de la justicia y corrupción, el presidente brasileño, Michel Temer, está obligado a responder al interrogatorio de la Policía Federal, según ordenó hoy el ministro de la Corte Suprema Luiz Edson Fachin.El testimonio deberá recogerse por escrito y el titular del Ejecutivo tendrá 24 horas de plazo para responder las preguntas que le formule la autoridad policial, resolvió el magistrado, quien también indagará, entre otros, al apartado diputado federal y ex asesor especial de Temer, Rodrigo Rocha Loures. Ningún magistrado que tome una determinación como esa pretende demorar la investigación, y la tendencia es que (Fachin) pida abrir un proceso contra Temer, dijo a la Red Brasil Actual un ministro jubilado del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que habló a condición de mantenerse en el anonimato.Si esto sucediera y el Supremo Tribunal Federal (STF) lo convirtiera en reo, Temer será apartado inmediatamente de su cargo por un período de 60 días y su lugar lo ocupará el presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia.'El problema es adivinar como piensan los 11 ministros que integran el colegiado del tribunal hoy', advirtió el letrado y recordó una antigua frase, repetida en los tribunales y según la cual nadie sabe lo que puede salir de la cabeza de un juez.En su decisión de este martes, Fachin prácticamente repite que el objetivo de la investigación policial es determinar si en la conversación que tuvo en marzo pasado con el empresario Joesley Batista, y que éste último grabó, Temer avaló el pago de sobornos para comprar el silencio del ex líder parlamentario Eduardo Cunha.Batista también delató al ex asesor especial del gobernante y diputado federal apartado Rocha Loures, a quien la Policía Federal filmó mientras recibía una propina de medio millón de reales, como parte de un pago por mediar (por encargo de Temer) en un diferendo entre Petrobras y una usina del frigorífico JBS, propiedad del empresario.También miembro del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y perteneciente al círculo más estrecho de colaboradores del gobernante, Rocha Loures fue separado de su encargo legislativo por decisión del propio Fachin, una vez conocida la delación de Batista.Rocha Loures fungió como asesor especial de Temer desde octubre del pasado año hasta marzo último, cuando fue posesionado en la Cámara baja para reemplazar al actual ministro de Justicia Osmar Serraglio.Con anterioridad se desempeñó como jefe de relaciones institucionales de la vicepresidencia de la República, durante el periodo en el cual Temer ocupaba ese puesto.