Presidente de Estados Unidos anunciará hoy esperada decisión sobre Acuerdo de París

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará este jueves su decisión acerca del Acuerdo de París sobre el cambio climático, un día después de que varios medios reportaran la inclinación del mandatario a salir del mecanismo, reporta Prensa Latina.Anunciaré mi decisión sobre el Acuerdo de París el jueves a las 3:00 pm en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, informó anoche el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter junto a su lema de campaña Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos grande otra vez). El pasado sábado, mientras participaba en Italia en la cumbre del grupo de los siete países más industrializados del mundo (G-7), dio a conocer a través del servicio de microblogging que esta semana llegaría a una conclusión sobre el pacto alcanzado en diciembre de 2015 por 195 naciones.Trump, quien llegó a calificar de engaño el cambio climático y en la campaña electoral criticó a su antecesor, Barack Obama (2009-2017) por preocuparse demasiado por las emisiones de gases de efecto invernadero, se comprometió a excluir a su país del convenio una vez en el poder.Hasta el momento no adoptó una postura final al respecto, algo que los medios atribuyen a la falta de consenso sobre el asunto dentro de su administración, pero varios reportes de prensa indicaron ayer que el presidente se decantará por abandonar el acuerdo.El sitio digital Axios citó dos fuentes con conocimiento directo del tema según las cuales el mandatario determinó retirarse del pacto, y añadió que un pequeño grupo, entre ellos el director de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt, analizan los detalles de cómo ejecutar la salida.De acuerdo con Politico.com, ese desenlace sería una victoria para los partidarios de la línea dura del Gobierno, como el propio Pruitt y el jefe de estrategia de la Casa Blanca, Stephen Bannon, quien argumentó que el acuerdo afectaría la economía de Estados Unidos y la agenda energética de Trump.En tanto, se vería como una derrota para quienes dentro de su administración parecían apoyar la permanencia en el pacto, como el secretario de Estado, Rex Tillerson, y su hija mayor, Ivanka Trump.A su vez, la oficina de Asuntos Legales de la Casa Blanca sugirió la posibilidad de enviar el convenio al Senado para su ratificación, y dado que requeriría el apoyo de dos tercios en el órgano de mayoría republicana, esa alternativa también podría conducir a la retirada.Mientras tanto, otras fuentes cercanas a la presidencia apuntaron que aún no se había llegado a un veredicto.Estoy escuchando a mucha gente, en ambos sentidos, expresó ayer el mandatario a varios reporteros.Durante la cita del G-7, el grupo instó al republicano a comprometerse con el convenio que busca mantener el alza de la temperatura por debajo de dos grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, pero al decir de la canciller alemana, Angela Merkel, esas discusiones fueron insatisfactorias.