Tiroteo causa varias muertes en Orlando, EE.UU. Un tiroteo en una zona industrial de la ciudad estadounidense de Orlando, Florida, causó hoy varias muertes, según informaron las autoridades locales.



La Oficina del Sheriff del Condado de Orange dio a conocer que la situación se contuvo, lo que significa que ya no hay un tirador activo, y adelantó que el alguacil del lugar, Jerry Demmings, hará una declaración 'tan pronto como la información sea precisa'.

El tiroteo fue reportado alrededor de las 08:00 hora local en una zona industrial en North Forsyth Road, cerca de Hanging Moss Road, pero las autoridades no han especificado el nombre del negocio ni se conoce aún el número exacto de víctimas o las razones del crimen.



Algunos medios hablan de cinco o siete muertos, incluido el atacante, quien sería un empleado de la empresa donde se perpetró el ataque, pero eso no lo han confirmado.



El hecho ocurre una semana antes de que se cumpla el primer aniversario de la masacre en la discoteca Pulse de esa ciudad, donde el 12 de junio del pasado año perdió la vida medio centenar de personas como resultado de un ataque terrorista.



De acuerdo con el sitio digital Gun Violence Archive (Archivo de la violencia armada), en lo que va de año se reportan más de 140 tiroteos masivos en el país, 10 de ellos en Florida, sin contar el de este lunes.



La organización no gubernamental define como tiroteo masivo un hecho en el que cuatro o más personas son heridas o muertas como resultado de un ataque con arma de fuego.