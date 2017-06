Leigh Winner: La contratista acusada por filtrar documentos de la NSA

Una contratista gubernamental de 25 años de edad fue acusada por mal uso de información clasificada después de que las autoridades dijeran que entregó un documento secreto de la Agencia de Seguridad Nacional a una organización noticiosa.Reality Leigh Winner fue acusada de recopilar, transmitir o perder información de defensa – la primera acusación penal presentada en una investigación de fugas durante el gobierno de Trump. Winner fue arrestada el sábado y el caso fue revelado el lunes, poco después de que el sitio web de la Intercept publicó una versión redactada de un documento de inteligencia estadounidense que describe los esfuerzos del gobierno ruso para utilizar técnicas de hacking contra los empleados de una empresa que proporciona apoyo técnico a las agencias de votación de los estados.Los documentos archivados en la corte federal contra Winner en Georgia no identificaron el boletín de noticias o la documentación en cuestión, aunque tanto el Intercept como los documentos judiciales dicen que el documento en cuestión era el 5 de mayo. Una persona familiarizada con el caso dijo que los cargos provienen de el documento entregado al Intercept.El subdirector general Rod J. Rosenstein dijo que el trabajo rápido de los investigadores “nos permitió identificar y arrestar rápidamente al acusado. Liberar material clasificado sin autorización amenaza la seguridad de nuestra nación y socava la fe pública en el gobierno. Las personas a quienes se confía con información clasificada y se comprometen a protegerla deben ser responsables cuando violen esa obligación “.El abogado de Winner, Titus T. Nichols, dijo que no había visto la evidencia en el caso, por lo que no pudo discutir las acusaciones específicas. Dijo que su cliente ha servido en la Fuerza Aérea durante seis años, incluyendo una asignación reciente en Fort Meade, Md., Hogar de la NSA.Según documentos judiciales, Winner tenía un permiso de seguridad de alto nivel como miembro activo de la Fuerza Aérea desde enero de 2013 hasta febrero de este año, cuando comenzó a trabajar para Pluribus International, un contratista gubernamental, en una instalación en Georgia.Winner sigue en la cárcel en espera de una audiencia de detención a finales de esta semana, dijo el abogado, y agregó que espera que el gobierno intente mantenerla detrás de las rejas en espera de juicio. Nichols dijo que su cliente debería ser puesto en libertad.“Ella no tiene historia criminal; no es una amenaza”, dijo.Una declaración jurada presentada por un agente del FBI dijo que la investigación se movió rápidamente después de que las autoridades supieron hace menos de una semana que el documento había sido obtenido por una organización noticiosa porque la organización había pedido un comentario sobre el material clasificado.El gobierno se enteró de la fuga después de que un reportero se puso en contacto con un individuo que trabajaba en otro contratista del gobierno que buscaba una opinión sobre el documento. Esa persona se puso en contacto con las autoridades, provocando la investigación.Dentro del gobierno, los funcionarios se apresuraron a determinar quién había impreso recientemente ese documento. Una búsqueda identificó a seis empleados que lo habían impreso, incluyendo a Winner. Las autoridades se concentraron en Winner porque ella era la única que había estado en contacto por correo electrónico con la organización de noticias, de acuerdo con la declaración jurada.El 3 de junio, Winner fue interrogada por el FBI en su casa en Augusta, Georgia. Ella supuestamente admitió “identificar e imprimir intencionalmente el reporte de inteligencia secreta en cuestión”, según la declaración jurada. Además, dijo que también admitió haber “retirado los informes confidenciales de inteligencia de su oficina, conservándolos y enviándolos desde Augusta, Georgia, a la red de noticias, que sabía que no estaba autorizada para recibir o poseer los documentos”.En esa conversación, de acuerdo con la declaración jurada, Winner reconoció que “sabía que el contenido de la información podría ser utilizado para el daño de los Estados Unidos y en beneficio de una nación extranjera”.