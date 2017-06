A 50 años de “Sgt. Pepper”, The Beatles vuelve a primeros puestos de Billboard

La agrupación británica, The Beatles, regresó al ranking Billboard 200 con la reedición del 50 aniversario de su álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de acuerdo a los datos difundidos por Nielsen SoundScan.La versión remasterizada de Sgt. Pepper, publicado originalmente en 1967, vendió más de 75 mil unidades en la semana para quedar en el tercer puesto del Billboard 200, la mejor posición de la banda británica en el ránking desde que su álbum “1” pasó varias semanas cerca de lo más alto hace unos 16 años. The Beatles no logró superar al rapero Bryson Tiller, cuyo disco True to Self vendió 106 mil unidades en su primera semana para quedar en el primer puesto, según los datos difundidos el lunes.El Billboard 200 considera las ventas de discos, canciones (10 canciones equivalen a un álbum) y actividad de reproducción online (mil 500 reproducciones representan un álbum).