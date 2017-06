Prevalece la incertidumbre durante elecciones en Reino Unido

Las elecciones generales que hoy se realizan en Reino Unido son de difícil pronóstico dadas las diferencias que muestran los últimos sondeos, pero prevalece el criterio de que triunfaran los conservadores, aunque por un margen menor al que aspiraban.De acuerdo con la última encuesta de Ipsos MORI, publicada este jueves por el diario London Evening Standard, el partido de la primera ministra Theresa May registró una ventaja de 8 puntos porcentuales sobre la oposición laborista (46-38), tres más que los obtenidos en una pesquisa previa de esa consultora. Apenas 48 horas antes un estudio del instituto Survation mostró casi un empate (41,5-40,4) entre los conservadores y la principal fuerza opositora liderada por Jeremy Corbyn.Este escenario, en criterio de analistas, resulta sorprendente si se tienen en cuenta los 20 puntos que separaban a ambas fuerzas el 18 de abril, cuando May solicitó al parlamento anticipar los comicios para el 8 de junio.Un muestreo de la empresa YouGov, publicado el miércoles último por el periódico The Times, dio al partido oficialista una ventaja de siete puntos (42-35) sobre su principal oponente mientras el diario The Guardian divulgó un reporte de la firma ICM que amplia la diferencia a 12 (46-34).El más reciente análisis de ComRes mostró también una diferencia de 10 puntos (44-34) mientras la institución Kantar Public solo dio al Partido Conservador cinco puntos sobre el Laborista.May se propuso con el adelanto para este año de las elecciones previstas para 2020, fortalecer su posición ampliando su mayoría absoluta, que era de 17 diputados, lo que le facilitaría las negociaciones con la Unión Europea sobre la separación británica de ese bloque, iniciativa conocida como Brexit.Expertos consideran que aunque logren el triunfo los conservadores, el resultado será negativo para los mismos si si no consiguen ampliar en más de 50 escaños su ventaja en la Cámara de los Comunes sobre los laboristas.Además del tema Brexit, los debates de campaña se centraron también en temas económicos internos y de seguridad.El apoyo a la jefa de Gobierno cayó tras presentar un programa que incluyó recortes a las pensiones y las ayudas a los más necesitados mientras Corbyn avanzó con promesas de elevar impuestos a los más ricos, mejoras en el sistema de salud, más viviendas sociales y la nacionalización de empresas energéticas.El panorama electoral, según observadores, se enturbió para May tras los recientes atentados terroristas tras los cuales el líder laborista demandó su dimisión por supuestos errores de seguridad que, según indicó, facilitaron los recientes ataques contra Reino Unido del 22 de marzo, el 22 de mayo y el 3 de junio.Corbyn responsabilizó a la mandataria por reducir en casi 20 mil el número de policías, cuando fungía como ministra del Interior durante el anterior gobierno, con lo cual debilitó la capacidad para enfrentar a los extremistas.