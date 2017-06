La podología en Cuba

Cuba cuenta con una amplia red de atención podológica en todas las unidades médicas del país y la asistencia es totalmente gratuita...Podología del griego podo (pie) y logía (estudio) es una rama de la medicina cuyo objetivo es el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y alteraciones capaces de afectar el pie. El podólogo es un especialista calificado, a través de años de estudios, teóricos y prácticos, para el diagnóstico y tratamiento de diversas afecciones del pie y el tobillo.Estos profesionales poseen un amplio conocimiento, dentro de su especialidad, en las ramas de la anatomía humana, fisiología, patofisiología, biomecánica de miembros inferiores, radiología, farmacología, medicina general y cirugía.La podología comprende la promoción de la salud de manera integral, la prevención de afecciones y deformidades del pie y trata las afecciones de su especialidad mediante técnicas diagnósticas y tratamientos adecuados.VARIADOS ENFOQUESDentro de la podología o podiatría existe un amplio campo de acción, donde se encuentra la cirugía podológica, la biomecánica de la marcha, la farmacología, la ortopodología o confección de soportes plantares o plantillas, la quiropodología o tratamiento quirúrgico de una lesión o de afecciones de la piel y las uñas, etc., la podología preventiva, la pediátrica, la deportiva, la geriátrica o la física, donde se estudian los métodos físicos aplicables a la podología.Cada podólogo, una vez graduado en amplios conocimientos, puede dedicarse a todas ellas o especializare solamente en algunas de manera muy específica.EN CUBAEn la actualidad en el ámbito de la formación y actuación profesional dentro de la podología, se diferencian dos grupos: el licenciado, grado universitario en podología con posibilidades de poder diagnosticar, realizar determinadas cirugías, realizar indicaciones médica, etc., y el técnico en podología con estudios no universitarios, donde no pueden realizar cirugía o prescripción de medicamentos.ATENCIÓN PODOLÓGICA EN EL PAÍSCuba cuenta con una amplia red de atención podológica en todas las unidades médicas del país y la asistencia es totalmente gratuita. Existen podólogos también en hogares de ancianos y en centros de impedidos físicos.La asistencia podológica también es llevada a los hogares de manera individualizada cuando por determinadas razones como la edad o invalidez, se solicita el servicio en el policlínico más cercano.Se orienta a la población diabética a asistir regularmente a recibir atención podológica periódicamente con el fin de evitar o diagnosticar oportunamente cualquier complicación derivada e esta enfermedad.Los licenciados en Podología se capacitan para la aplicación del Heberprot-P, producto original del país, para la curación de las úlceras del pie diabético, previniendo las amputaciones en miembros inferiores.

PODOSALUD, UN EVENTO CIENTÍFICO INTERNACIONAL EN CUBA



Los días 10, 11 y 12 de junio se celebrará en el hotel Habana Libre el Primer Congreso Internacional de Podología Científica Aplicada, Podosalud 2017.



Está dirigido a licenciados y técnicos en Podología y Rehabilitación, angiólogos, ortopédicos, endocrinólogos, internistas y otras especialidades afines.



Se ofrecerán conferencias magistrales por especialistas de diversos países, cursos pos congreso, poster electrónicos con presentaciones de casos curados con el producto líder cubano para la curación de la úlcera del pie diabético, Heberprot-P, y una variada exposición médica comercial.



Para cualquier información al respecto, recomendamos dirigirse a la Máster en Ciencias y Licenciada en Podología, M.Sc. Lic. Miriam Mesa Rosales, presidenta del comité organizador por Cuba por el correo: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla