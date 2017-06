Senadores demócratas de EE.UU. piden expandir acercamiento a Cuba

Un grupo de 14 senadores demócratas instó a la administración de Donald Trump a mantener y expandir el acercamiento económico y político de Estados Unidos hacia Cuba, cuando medios locales señalan hoy la posibilidad de una reversión.En una carta enviada este lunes al secretario norteamericano de Estado, Rex Tillerson, los miembros de la Cámara alta le manifestaron que normalizar relaciones con la isla caribeña proporcionaría beneficios clave a nivel económico y de seguridad nacional. Ya comenzamos a ver las ventajas de un nuevo enfoque con Cuba. Las compañías de viajes y hoteleras estadounidenses están aprovechando su capacidad con el objetivo de obtener licencias para trabajar allá, indicaron en la misiva, difundida en el portal digital del senador por Connecticut Chris Murphy.Los firmantes recordaron que compañías aéreas de este país están volando rutas comerciales directas entre ambas naciones y que en 2016 el turismo en la isla estableció un récord, con un aumento del 14 por ciento.Para que las empresas se beneficien de este crecimiento tienen que ser capaces de hacer negocios en Cuba, consideraron los demócratas, quienes destacaron también las oportunidades que tendrían los agricultores norteamericanos si se ampliaran las posibilidades de exportación al territorio caribeño.Además de ayudar a las empresas y los agricultores estadounidenses, la cooperación bilateral es buena para nuestra seguridad nacional, agregó la misiva, en la cual se aludió a una solicitud sobre el tema realizada en abril por más de una docena de militares retirados.Estados Unidos y Cuba firmaron nueve memorandos de entendimiento relacionados con cuestiones importantes como la seguridad de los viajes aéreos, los esfuerzos para combatir el tráfico de drogas y la aplicación transfronteriza de la ley, apuntó la carta.Según los firmantes, abandonar estos acuerdos es contrario a los mejores intereses del pueblo estadounidense.El texto indicó, asimismo, que la mayoría de los norteamericanos apoya el cambio de política hacia la nación antillana ocurrido en los últimos años.Les instamos a que aprovechen los avances que hemos logrado hasta ahora mediante la expansión, no la regresión, del acercamiento a Cuba, sostuvieron.Además de Murphy, rubricaron la carta los senadores Amy Klobuchar y Al Franken (Minnesota), Dick Durbin (Illinois), Debbie Stabenow (Michigan), Sheldon Whitehouse (Rhode Island), Elizabeth Warren (Massachusetts), y Brian Schatz (Hawái).Los firmantes también incluyen a Michael Bennet (Colorado), Jon Tester (Montana), Patrick Leahy (Vermont) Rob Wyden (Oregón), Claire McCaskill (Misuri) and Jeanne Shaheen (New Hampshire).