Algunas eeacciones internacionales criticas ante cambio de política de EE.UU. contra Cuba

Algunas eeacciones internacionales criticas ante cambio de política de EE.UU. contra CubaLa Cancillería rusa criticó hoy el cambio de política hacia Cuba anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y denunció la política de intromisión permanente de Washington en los asuntos de otras naciones.



La dirección de Cuba, considero, previó la profundidad de las maniobras del presidente Barack Obama, declaró la vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova.

Cuba conoce bien de cerca a su vecino norteño, señaló la portavoz, quien afirmó que la única característica previsible de Estados Unidos es su intromisión permanente en los asuntos internos de países soberanos.



En las últimas décadas, cada nueva administración norteamericana abolió las decisiones de principio en política exterior de la anterior, destacó Zajárova.



Trump anunció esta jornada una serie de medidas anticubanas, la mayoría de las cuales anula las decisiones de la administración de Obama, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.



Bolivia expresa solidaridad con Cuba tras decisiones de Trump



El presidente boliviano, Evo Morales, expresó hoy su solidaridad con el pueblo y Gobierno cubanos, tras anunciar el presidente estadounidense Donald Trump, que revertirá acuerdos de la administración anterior y ratifica el bloqueo contra Cuba.



Bolivia expresa total solidaridad al hermano pueblo cubano y su gobierno revolucionario frente a estas nuevas agresiones, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter: @evoespueblo.



Donald Trump llegó este viernes a la ciudad de Miami y ofreció un discurso en el Teatro Manuel Artime, donde confirmó que dará marcha atrás a las decisiones tomadas por el expresidente Barack Obama hacia Cuba y recrudecerá las medidas que afectan a la isla.



La nueva política anunciada por el actual mandatario estadounidense restringe el comercio con empresas públicas de la isla y reafirma el bloqueo impuesto al país caribeño.



También se opone a las convocatorias en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales que apoyan a la nación caribeña y piden el fin al asedio estadounidense contra Cuba.



Al respecto, Morales señaló en otro tuit: 'Abuso de poder del imperio norteamericano es no escuchar el apoyo del mundo entero al desbloqueo a Cuba'.



Según anunció la Casa Blanca, solo se permitirían vínculos económicos con el sector privado y aumentarán las restricciones de viaje para recrudecer la prohibición del turismo de los estadounidenses a Cuba.



Además, limitarán los viajes con fines educativos no académicos, los cuales tendrán que ser en grupos. En otro mensaje en la red social, el mandatario de la nación andino-amazónica apuntó: 'En vez de pedir que Cuba libere a los presos políticos, Trump debe expulsar a los políticos delincuentes cobijados en EE.UU.'



El memorándum de Donald Trump se dirige a los Departamentos de Tesorería y Comercio para iniciar el proceso de emisión de nuevas regulaciones.



Los cambios de política no tendrán efecto hasta que dichas entidades hayan finalizado sus nuevas regulaciones, un proceso que puede tardar varios meses.