Policía de Brasil tiene evidencias: Michel Temer recibió sobornos

Policía de Brasil tiene evidencias: Michel Temer recibió soborno

Podría llegar el fin del gobierno de Temer

La policía federal de Brasil tiene evidencia de que el presidente Michel Temer recibió sobornos a cambio de ayudar a empresas, dijeron el martes autoridades, lo que representa una nueva amenaza de que el mandatario pudiera ser suspendido del cargo ante un posible juicio por corrupción.Temer ha estado bajo investigación debido al testimonio de Joesley Batista, de la compañía empacadora de carne JBS, quien involucró al presidente y a un asistente con sobornos, incluido el supuesto aval del mandatario para entregar dinero al ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha a cambio de su silencio. Temer ha negado haber hecho algo ilegal e insiste en que no renunciará.Si el fiscal general de Brasil está de acuerdo con la afirmación de la policía federal, el Congreso decidirá si Temer debe ser investigado por el Supremo Tribunal Federal, que es el único organismo que puede investigar formalmente al presidente. Si dos terceras partes del Congreso votan a favor de permitir la investigación, Temer sería suspendido del cargo mientras se lleva a cabo el juicio.En un reporte publicado el martes por el máximo tribunal de la nación, los investigadores de la policía federal dijeron que tienen evidencia suficiente de que se pagaron sobornos como para garantizar una investigación a Temer por “corrupción pasiva”, el cargo en Brasil para el acto de aceptar sobornos. El documento señaló que Rodrigo Rocha Loures, ex asistente de Temer, recibió directamente sobornos de JBS en representación del presidente.Un video publicado con anterioridad realizado por los investigadores muestra a Loures cargando una maleta con aproximadamente 150 mil dólares en efectivo presuntamente enviados por JBS al mandatario. Loures entregó más tarde la maleta y la mayor parte del dinero a la policía federal de Brasil, dijeron las autoridades.El reporte de la policía federal señaló que Temer se ha negado a responder preguntas de los investigadores relacionadas al caso.“Ante el silencio de la máxima autoridad de la nación y de su ex asistente especial, la evidencia obtenida de la información en esta indagatoria permanece sin cambio e indica, con vigor, el delito de corrupción pasiva”, subraya el reporte.El fiscal general Rodrigo Janot había dicho en mayo que había suficientes indicios de actos ilegales por parte de Temer como para ser investigado por corrupción y obstrucción de la justicia.El presidente está siendo investigado por tres presuntos delitos: corrupción, obstrucción de la justicia y de ser miembro de una organización criminal.Temer, cuyos índices de popularidad han caído debajo del 10%, está en Rusia en uno de sus pocos viajes al extranjero desde que asumió la presidencia hace un año después de la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff para realizarle un juicio político, lo cual llevó a su destitución permanente. Temer tiene agendada una conferencia de prensa conjunta con el presidente ruso Vladimir Putin el miércoles.El esfuerzo de Temer para implementar medidas de austeridad y reformas económicas recibió un golpe el martes en el Congreso cuando una comisión del Senado rechazó sus propuestas de relajar las leyes laborales de Brasil. La iniciativa de ley sobre la materia, sin embargo, no fue anulada y será sometida a votación en el pleno de la cámara alta.El líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado brasileño, Lindbergh Farias, consideró que el rechazo a la reforma laboral en la Comisión de Asuntos Sociales (CAS), marca el fin del gobierno de Michel Temer.“Quedó claro que él no tiene mayoría para aprobar la reforma del sistema de pensiones en la Cámara de Diputados y que el reflejo de la derrota (de la propuesta de flexibilización de la legislacion laboral vigente) en la CAS será gigantesco”, manifestó Farias, citado por el diario digital Brasil 247.De acuerdo con el legislador petista, el gobierno de Temer -que es asegurado por el mercado financiero- se sustenta en un solo argumento: la supuesta capacidad de aprobar las impopulares reformas, y éste quedó en entredicho este martes en el Congreso.El de hoy puede ser ‘el día del giro’, pues Temer quedó muy fragilizado, sostuvo Farias, quien convocó a la población a sumarse a la huelga general que organizan las centrales sindicales del país para el próximo 30 de junio, en protesta contra las reformas y por la celebración de elecciones directas anticipadas.La Comisión de Asuntos Sociales del Senado rechazó este martes por 10 votos contra nueve el texto principal de la reforma laboral impulsada por Temer y que fue aprobado antes por la Comisión de Asuntos Ecónomicos de esa propia Casa, así como por la Cámara de Diputados.El líder del Gobierno en el Senado, Romero Jucá, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), atribuyó el tropiezo a la ausencia de un senador y admitió que “con la votación del suplente terminamos teniendo un revés que es parte de la política”.La oposición lo conmemora como una victoria en el embate político, pero técnicamente y en la parte estructural de la propuesta, no hay ningún obstáculo ni perjuicio a la reforma, agregó al manifestar su convicción de que “tenemos mayoría y la vamos a aprobar en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) y en el plenario”.El informe del relator de la propuesta, Ricardo Ferraso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), será puesto a consideración de la CCJ mañana, aunque se prevé que la votación del mismo se produzca solo la próxima semana.Según la Agencia Brasil, el propio Jucá anticipó que una vez votado allí el proyecto, pedirá que el mismo sea tramitado con carácter de urgencia en el plenario, con el fin de evitar que si fueran presentadas enmiendas al texto estas no requieran de un nuevo parecer sobre la constitucionalidad de las mismas, evitando atrasos en la votación final.