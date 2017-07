Estados Unidos admite que Cuba no tiene ninguna actividad terrorista

Estados Unidos admite que Cuba no tiene ninguna actividad terroristaEl Departamento de Estado de Estados Unidos admitió ayer miércoles que Cuba no es partícipe de actividad alguna que permita acusarla de patrocinar el terrorismo.



Según Justin Siberell, coordinador interino del Departamento estadounidense de Estado para la lucha antiterrorista, citado por el diario estadounidense Miami Herald, “Se evaluó que no había suficiente información allí para proporcionar un informe este año sobre Cuba”.

En el informe del año 2016, publicado este miércoles, el Departamento de Estado reconoce que sobre Cuba no se encontró información relevante, por lo que la Isla no es mencionada de manera alguna en este documento. “Cuba fue eliminada de la lista y el informe no tiene que tener un capítulo individual para cada país”, agregó Siberell.



Cuba fue incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo en el año 1982 por el gobierno de Ronald Reagan. Sin embargo, fue retirada en el 2015, bajo la administración del presidente Barack Obama, luego del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.



En aquel momento el Departamento de Estado reconocía que “aunque Estados Unidos tiene preocupaciones y diferencias significativas sobre una amplia gama de políticas y acciones del gobierno de La Habana, están fuera de los criterios relevantes para la anulación de la designación de estado patrocinador del terrorismo”.



El reconocimiento por parte del Gobierno estadounidense de que Cuba no es un país terrorista o patrocinador del terrorismo, difiere de la posición del actual presidente estadounidense, Donald Trump, quien el pasado 16 de junio anunció su decisión de revertir los avances logrados por su predecesor, Barack Obama, en el acercamiento a Cuba.