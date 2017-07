Sequía hidrológica en 128 de los 168 municipios de Cuba

Está lloviendo, no como debiera, pero en lo que va de temporada húmeda o lluviosa (de mayo a octubre) la sequía meteorológica ha cedido. Sin embargo, la hidrológica, esa que indica y alerta sobre un déficit en la disponibilidad de agua superficial y subterránea, se mantiene.En tres meses no puede recuperarse lo que ha faltado en casi tres años. El 76,2 por ciento de los municipios del país están en situación de sequía hidrológica. Hay estío en 128 de las 168 demarcaciones político-administrativas. Veámoslo de otra manera: de los 242 embalses administrados por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 142 tienen un llenado inferior al 50 por ciento, de estos, 87 andan por debajo del 25 por ciento de su capacidad y 23 están secos.En síntesis: todas las presas del país, en su conjunto, apenas guardan el 40 por ciento del agua que podrían preservar.El acumulado de lluvias en mayo y junio estuvo por debajo de la media histórica. Quizá donde usted vive hubo, y bastante, pero en otros lugares, ni una gota...En julio el panorama ha cambiado; al parecer, el promedio de precipitaciones estará cercano a lo normal. Es muy bueno, pero tampoco debemos entusiasmarnos.De los seis meses lluviosos, julio constituye uno de los que históricamente aporta menos, explicaba a la prensa el ingeniero Argelio Fernández, especialista principal del Servicio hidrológico y disponibilidad de agua del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).La región occidental ha sido la más beneficiada en el primer trimestre húmedo. No ocurre así en el centro y el oriente del archipiélago, donde las precipitaciones solo marcan el 76 por ciento y el 79 por ciento de la norma, respectivamente.Lo que está ocurriendo también puede expresarse de otra manera: cerca de un millón de personas están afectadas en el abasto de agua como consecuencia de la sequía hidrológica.