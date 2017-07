Presidió Raúl Castro acto central por el 26 de julio en Pinar del Río. José Ramón Machado Ventura pronunció las palabras centrales

En la mañana de este miércoles tuvo lugar el acto central por el 26 de julio en la occidental ciudad cubana de Pinar del Río, el cual estuvo presidido por el general de ejército Raúl Castro.El vicepresidente de Cuba José Ramón Machado Ventura, en las palabras centrales, destacó hoy la importancia de acompañar el desarrollo social por el avance económico, pues es esta la base que permite sostener las conquistas de la Revolución, expresó. Durante su discurso en el acto central por la celebración del Día de la Rebeldía Nacional, Machado Ventura aseguró que el rumbo de la Revolución está trazado, contamos con documentos programáticos que fijan el alcance de los cambios que continuaremos con el objetivo de lograr un socialismo próspero y sostenible, señaló.Aún resta mucho por hacer para logra el despegue de la economía y con ello dar respuesta a necesidades de nuestro pueblo, puntualizó.Recordó que este 64 aniversario del asalto a los cuarteles Guillermón Moncada y Carlos Manuel de Céspedes es el primero sin Fidel Castro, 'y no por ello no ha dejado de estar presente su imagen, su obra y su ejemplo'.Contrastó las cifras referidas hace 17 años por el líder histórico Fidel Castro sobre la provincia de Pinar del Río, cuando apuntaba que al triunfo revolucionario esta era la más preterida y muchos la calificaban como la cenicienta a pesar de la contribución que hacía en rama tabacalera y minera.Indicó en el pasado que más del 85 por ciento de las fincas pinareñas no pertenecía a los trabajadores, en la salud existían solo 16 unidades asistenciales y 100 consultas privadas, en total 248 médicos y 50 enfermeras.Hoy cuenta con 626 consultorios del médico de la familia, 19 policlínicos y cinco hospitales, cuatro mil 577 médicos, 18 veces más que entonces.En zonas rurales apartadas en la actualidad funcionan 24 servicios extendidos de urgencias que permiten salvar vidas.La pasmosa cifra de más de 60 niños fallecidos por cada mil nacidos vivos pasó al 1,7 en el primer semestre del 2017, de 53 años de esperanza de vida en 1958 hoy se alcanza los 79.En la educación de un 30 por ciento de analfabetismo hace años que este índice es de cero, explicó.Estas razones le ortorgaron a la más occidental de las provincias cubanas la sede de este festejo nacional, fecha marcada por las acciones del 26 de julio de 1953 cuando un grupo de jóvenes, con Fidel Castro al frente, protagonizaron el asalto a los cuarteles Guillermón Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.Aunque en esa fecha no pudieron conseguir su objetivo de llamar a la insurrección contra Fulgencio Batista (1952-1959), la gesta inspiró a que poco más de tres años después se retomara la lucha armada hasta alcanzar el definitivo triunfo revolucionario en enero de 1959.