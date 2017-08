El 4 de septiembre, un millón 700 mil alumnos iniciarán el curso escolar en Cuba

Más de 10 mil 600 instituciones pertenecientes al Ministerio de Educación alistan sus condiciones en toda Cuba para iniciar el próximo 4 de septiembre el curso escolar con cerca de un millón 700 mil alumnos, dijo aquí Ena Elsa Velázquez Cobiella, titular cubana del ramo. La cifra no incluye a los estudiantes universitarios.Dijo la Ministra que aún restan días de fuerte preparación para dar la arrancada oficial, en cada territorio se labora con el objetivo de asegurar los recursos necesarios a los estudiantes que comenzarán el venidero período lectivo en instituciones del MINED, cifra que, de modo general, es similar a la del curso precedente, destaca Juventud Rebelde. En ese sentido, la titular expresó que existe a nivel nacional una situación favorable con la base material de estudio y la existencia de equipos de refrigeración, algo que no era común en años pasados.Velázquez Cobiella destacó que aunque hay retraso en la llegada al país del papel y calzado colegial, se han tomado medidas para la entrega de estos productos de forma escalonada.A su juicio, en todas las provincias se ha insistido en las estrategias que se pondrán en práctica para lograr continuidad de estudio, sobre todo con los alumnos que culminan el noveno grado y la enseñanza preuniversitaria.La Ministra de Educación reconoció el gran esfuerzo que se hace en Cuba en la reparación y el mantenimiento de los centros del Mined, pues actualmente se ejecutan acciones de este tipo en más de 2 mil escuelas en toda la Isla.Instó a sistematizar el trabajo de atención a los profesionales para que cada aula tenga un maestro, bien sea egresado de las escuelas pedagógicas y universidades, o provenga de las diversas alternativas que se han buscado puntualmente en cada lugar.Velázquez Cobiella mostró preocupación porque hay provincias, como Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, donde no existe una cantera de estudiantes en formación en las modalidades pedagógicas que supla las necesidades reales de los territorios.“No trabajamos solo para el curso que inicia este septiembre, sino también para garantizar el futuro del sector de la Educación”, concluyó.