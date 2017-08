Entregan Premio Nacional de Radio 2017

El periodista Arnaldo Coro Antich, y los escritores y directores Guillermo Vilar Álvarez y Fabio Manuel Bosch Hernández recibieron este martes el Premio Nacional de Radio 2017.En homenaje al aniversario 95 de la radio cubana estos profesionales fueron galardonados con la distinción que confiere el Instituto Cubano de Radio y Televisión a los realizadores, comunicadores, artistas y técnicos, que han trabajado en este medio para reconocer la obra realizada. No pasan por inadvertidos estos 60 años de trabajo porque me he entregado con mucho amor para satisfacer al público que es mi razón de ser y a ellos dedico este premio, expresó Arnaldo Coro Antich en conversación con la ACN.