Ascienden a 337 los heridos por acción policial española en Cataluña

Las autoridades de Cataluña cifraron hoy en 337 los heridos como consecuencia de la cuestionada actuación policial coordinada por el gobierno español contra el referendo independentista que se celebra este domingo en esa región.Los datos sobre los lesionados durante las cargas protagonizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil -los dos cuerpos armados de España- fueron ofrecidos en una comparecencia por el portavoz de la Generalitat (ejecutivo catalán), Jordi Turull. Hasta el momento, hubo 337 personas 'heridas o contusionadas por la violencia policial del Estado español', entre ellas alguna de gravedad, precisó Turull a los periodistas congregados el centro internacional de prensa habilitado para la consulta en esta urbe.Tras expresar su solidaridad con los heridos, el también consejero (ministro) de Presidencia de esta comunidad autónoma emplazó a los afectados a acudir a hospitales para obtener un certificado y denunciar los hechos ante los Mossos d'Esquadra (instituto armado catalán).A su juicio, la intervención de las fuerzas de seguridad, ordenada por la justicia a instancias del ejecutivo de Mariano Rajoy para frenar un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, no responde a criterios de proporcionalidad.'Si hubieran permitido el voto, no estaríamos hablando de heridos y contusionados', remarcó respecto a la férrea ofensiva lanzada por la administración central con el fin de precintar las más de dos mil 300 instalaciones acondicionadas para el escrutinio unilateral.Pese a los incidentes, el funcionario ratificó la determinación de la Generalitat de mantener el polémico referendo y aseveró que 'en el 96 por ciento' de los colegios electorales se está votando.En una declaración en Madrid, la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió el controvertido desempeño de los cuerpos de seguridad del Estado.Según la vicemandataria, la Policía Nacional y la Guardia Civil actuaron con 'profesionalidad, de modo proporcional y proporcionado', pues su objetivo, subrayó, no fueron las personas sino el material electoral y proteger los derechos de todos.'El Estado de derecho funciona y tiene herramientas para hacer que las leyes se cumplan. La irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de las fuerzas de seguridad', argumentó desde el gubernamental Palacio de La Moncloa.La mayoría de las fuerzas políticas del país europeo condenaron la respuesta policial, críticas a las que se sumaron líderes europeos como el primer ministro belga, Charles Michel o el laborista británico Jeremy Corbyn.Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, manifestó hoy su apoyo a la consulta secesionista y censuró el dispositivo de seguridad desplegado por La Moncloa para impedirlo.