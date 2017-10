Cuba en el centro de las actividades del festival de Sochi

Con una delegación de 290 miembros, Cuba se sitúa hoy en el centro de las actividades del XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, con sede en el sureño balneario ruso de Sochi. (PLRadio)El festival reúne a 20 mil jóvenes de unos 150 países que debatirán sobre la paz, la solidaridad, la lucha antiimperialista y la cooperación entre jóvenes de todo el orbe en la Villa Olímpica de Sochi, del 14 al 22 de este mes. Joan Cabo Mijares, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), declaró a Prensa Latina que la delegación cubana al festival es una de las más numerosas del evento y va a tener un grupo importante de responsabilidades en el programa del festival.Entre las actividades que desarrollamos esta un apoyo total al tribunal antiimperialista, uno de los centros principales de atención y donde Cuba va a jugar un papel fundamental, pues trae una exposición para denunciar el bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país, subrayó.Dentro del programa del festival, Cuba tendrá un importante papel en el encuentro de solidaridad con la hermana República de Vietnam y en otros espacios de debate y discusión de países amigos de la Revolución cubana, explicó Cabo Mijares.Contamos entre nuestras actividades con una conferencia magistral por parte de autoridades, personalidades y representantes del arte en Cuba sobre la guerra cultural y la guerra de símbolos, abundó.Para nosotros como delegación cubana constituye una motivación muy importante el hecho de que entre las figuras a las cuales está dedicado el festival este la del Comandante en Jefe Fidel Castro y por ello estaremos allí con actividades para recordar su memoria, destacó.Vamos a realizar una de las exposiciones centrales que estará dedicada a la figura de Fidel y exhibiremos fotografías de diferentes momentos del líder histórico de la Revolución cubana a lo largo de estos años, adelantó. La delegación de la isla tiene como objetivo fundamental intercambiar con jóvenes de muchas partes del orbe, transmitir experiencias nuestras, pues hay mucha avidez por saber que sucede ahora con la Revolución cubana, y decir que seguimos adelante con el socialismo, afirmó.También se trata de estrechar lazos de solidaridad con otras latitudes, con muchos jóvenes de otras partes del mundo que hoy se encuentran sumergidos en importantes batallas y luchas contra el imperialismo, constató el dirigente de la UJC.De igual forma, se busca fortalecer aún más el movimiento de los festivales mundiales, un movimiento que no debe morir nunca y debe seguir adelante, en lo cual Cuba juega un papel primordial, consideró.Se constituyen grupos de trabajo con jóvenes seleccionados de toda Cuba, algunos relacionados con el sector de la ciencia, jóvenes estudiantes, del sector campesino, intelectuales que participarán en talleres y ponencias del festival, indicó el joven dirigente.Queremos que no haya un espacio dentro del festival donde no haya una representación cubana, comentó.Como traemos una delegación con casi todo el espectro de jóvenes, podremos estar presentes allí, dar nuestras opiniones y experiencias en lo que se hace en el mundo, estimó.